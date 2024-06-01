Оккупанты наращивают темпы атак на Северском и Кураховском направлениях - Генштаб

Российские оккупационные войска наращивают темпы атак на Северском и Кураховском направлениях. Не уменьшают давление захватчики и на Покровском направлении, однако украинские воины быстро реагируют на действия врага и принимают все необходимые меры для истощения наступательного потенциала российских войск.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 16:30 субботы, 1 июня. Снова под ударами российских террористов находится Харьковщина.

В частности, по Волчанским Хуторам агрессор запустил управляемую авиационную бомбу из Таганрога (Россия). Еще одна бомба ударила по Зибиному. После обеда из Белгорода (РФ) россияне нанесли ракетный удар по Харькову.

Российский агрессор также не прекращает обстрелы приграничных населенных пунктов Сумской и Черниговской областей. Под артиллерийским огнем оказались Фотовиж, Кремский Бугор и Большая Березка.

На Купянском направлении продолжаются бои у Дружелюбовки, где украинские силы обороны отбивают атаки противника.

На Северском направлении активность российских оккупантов возросла, количество боевых столкновений достигло девяти. Одну атаку украинские защитники отбили, восемь еще продолжаются. Враг нанес бомбовый удар по Переездному.

В Краматорском направлении российские войска пытались продвинуться в направлении Временного Яра, но украинские подразделения успешно остановили эту попытку. В то же время от авиаударов пострадали Дружба (где враг применил 10 неуправляемых авиационных ракет) и Константиновка (удар одной управляемой авиационной бомбой).

На Покровском направлении с начала суток подразделения сил обороны отразили восемь штурмовых действий оккупантов, еще 11 боев продолжаются. Враг атакует при поддержке авиации, нанеся удары по Соколу двумя управляемыми авиационными бомбами, а Новоселовку Первую обстрелял неуправляемыми авиационными ракетами.

Бои на Кураховском направлении тоже продолжаются, общее количество атак здесь выросло до 17. Наши защитники успешно отразили 11 штурмовых действий российских захватчиков, еще шесть боев продолжаются вблизи Красногоровки и Константиновки. По Водяному враг нанес удар одной управляемой авиационной бомбой из самолета Су-35.

Предварительные потери россиян на Кураховском направлении с начала суток составляют 71 оккупант, три танка, одна боевая бронированная машина и два автомобиля. Повреждены еще четыре танка и одна бронированная боевая машина.

На Времевском направлении российские оккупанты продолжают атаки при поддержке авиации, нанеся два ракетных удара с применением 16 неуправляемых авиационных ракет по району Старомайорского. Кроме того, урожайное потерпело удары от двух вражеских вертолетов Ка-52 с неуправляемыми авиационными ракетами.

В других направлениях значительных изменений нет.

Ранее сообщалось, что войска России в ночь на 1 июня атаковали две гидроэлектростанции "Укргидроэнерго". В результате обстрела есть критические повреждения оборудования. Также есть попадание в инфраструктуру рядом со станциями.

Напомним, в ночь на 1 июня армия России массированно атаковала Украину "Шахедами" и ракетами, Польша поднимала свою авиацию.

А днем 1 июня, в Международный день защиты детей, РФ ударила по частному дому в Харьковской области, там пострадали восемь детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!