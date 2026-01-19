Оккупанты нацелились на два населенных пункта на Харьковщине: в ГПСУ рассказали, где хочет прорваться враг. Карта

Российские оккупационные войска, в течение прошлой недели, пытались расширить зону боевых действий на территории Харьковщины. Со своей стороны наши защитники дали отпор захватчикам.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Он отметил, что несмотря на поражение россияне не отказываются от своих планов.

Украинские силы удерживают позиции несмотря на интенсивные штурмы

"Собственно, почти всю прошлую неделю противник пытался расширить зону боев по территории Украины. Это в пределах Харьковской области – рядом с Дегтярным, но достичь какого-то результата он не смог и все его попытки были отбиты. В то же время видим, что не сумев по направлению этого населенного пункта зайти и продвинуться в территории нашей страны, враг пытается расширить зону боев на этом направлении, в частности, на ближайшие населенные пункты – это Нестерное и Круглое, но враг несет большие потери", – пояснил представитель ГПСУ.

По словам Демченко, оборону на этом участке, где продолжаются активные боевые действия, удерживает Донецкий пограничный отряд. Наши воины сдерживают попытки противника расширить так называемую "буферную зону", о которой неоднократно заявляла российская сторона.

За минувшие сутки, подчеркнул спикер, во время попыток штурма, потери противника, по предварительным данным, составили около 30 человек убитыми и ранеными.

"И опять же продвинуться он не может, но видим, что противник не оставит попыток и, в частности, на этом направлении и дальше штурмовать позиции наших воинов", – резюмировал он.

Напомним, ранее российские военные пытались прорвать границу на Харьковщине в направлении н. п. Дегтярное, но Вооруженные силы Украины разрушили планы врага отбив атаку. В итоге 21 захватчик был уничтожен, еще 11 – ранены. К своему наступлению враг готовился заранее.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что оккупанты усиливают давление в Купянском районе с целью дальнейшего продвижения в направлении города. Однако все их попытки проникнуть непосредственно в город завершаются провалом, поэтому Силы обороны полностью контролируют ситуацию.

