Оккупанты обстреляли артиллерией Харьковщину: есть раненые, нарушено электроснабжение

Российские войска 20 июля посреди дня ударили из артиллерии по селу Петровка Золочевской громады Харьковской области. В результате обстрела ранены двое гражданских мужчин 69 и 53 лет.

Видео дня

Также повреждения получил многоквартирный дом, админздание, населенный пункт обесточен. Об этом сообщил начальник Золочевской сельской военной администрации Виктор Коваленко.

По его словам, пограничное село Петровка Харьковской области захватчики обстреляли из артиллерии около 15:10 20 июля.

В результате вражеского удара получили ранения двое мужчин 1954 и 1970 г. р. Поврежден двухэтажный многоквартирный дом и административное здание. По состоянию на данный момент в населенном пункте из-за обстрела отсутствует электроснабжение.

При процессуальном руководстве Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

"По данным следствия, 20 июля около 15:00 российские военнослужащие обстреляли село Петровка Богодуховского района. Поврежден двухэтажный жилой дом и админздание частного предприятия. Получили ранения двое мирных жителей: 69-летний и 53-летний мужчина. Их госпитализировали. Досудебное расследование проводит ОП №2 Богодуховского РПП ГУНП в Харьковской области", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 20 июля войска РФ ночью ударили по дому в Николаеве. В результате удара погибли супруги, пострадали 19 человек.

Также захватчики третью ночь подряд атаковали Одессу, в городе и области есть разрушения, погиб гражданский.

В частности, в Одессе в результате ракетного удара РФ пострадало консульство Китая.