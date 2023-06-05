Оккупанты сбросили авиабомбы на центр Торецка: есть пострадавшие. Фото
Оккупационные войска России 5 июня сбросили две авиабомбы на центр Торецка Донецкой области. Вследствие обстрела три человека получили ранения.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Ведомство также обнародовало фото последствий атаки (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Как отмечается, захватчики нанесли два удара по центру Торецка с использованием ФАБ-250.
Две женщины и один мужчина получили осколочные ранения, они госпитализированы.
Кроме того, контужены трое правоохранителей, проезжавших мимо.
От взрыва повреждены учебное заведение, жилые многоэтажки, гражданская инфраструктура, админздание и помещение банка.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Ночью и утром 5 июня оккупанты массированным огнем накрыли жилые кварталы Херсона. Погиб мужчина, ранена женщина, повреждено множество домов и инфраструктурные объекты.
– 4 июня враг 26 раз обстрелял приграничные территории Сумщины. Два человека получили ранения.
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