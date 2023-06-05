Оккупанты сбросили авиабомбы на центр Торецка: есть пострадавшие. Фото

Оккупационные войска России 5 июня сбросили две авиабомбы на центр Торецка Донецкой области. Вследствие обстрела три человека получили ранения.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Ведомство также обнародовало фото последствий атаки (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как отмечается, захватчики нанесли два удара по центру Торецка с использованием ФАБ-250.

Две женщины и один мужчина получили осколочные ранения, они госпитализированы.

Кроме того, контужены трое правоохранителей, проезжавших мимо.

От взрыва повреждены учебное заведение, жилые многоэтажки, гражданская инфраструктура, админздание и помещение банка.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью и утром 5 июня оккупанты массированным огнем накрыли жилые кварталы Херсона. Погиб мужчина, ранена женщина, повреждено множество домов и инфраструктурные объекты.

– 4 июня враг 26 раз обстрелял приграничные территории Сумщины. Два человека получили ранения.