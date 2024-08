Оккупанты снизили темп использования авиации на фронте: ISW указал возможные причины

Армия РФ за последние дни снизила темп применения авиации на большей части фронта в Украине. В частности, даже на горячих направлениях Покровска и Часов Яра заметно общее уменьшение количества российских ударов планирующими бомбами.

Видео дня

Об этом рассказали представители украинских бригад, действующих на этих участках передовой. В Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) оценили ситуацию, но отметили: такие действия врага могут быть временными, а их причина неясна.

Представитель украинской бригады, действующей на Покровском направлении, предположил, что нехватка российских самолетов и возможности украинской ПВО на этом участке фронта могут побудить российских военных постепенно снижать авиаактивность.

В ISW же говорят, что это не особо заметно ни у Покровска, ни у Часова Яра на Донетчине. Вместе с тем это наблюдается на Харьковщине.

Представитель отдела коммуникации украинской оперативно-тактической группировки войск "Харьков" полковник Виталий Саранцев сообщил, что еще несколько недель назад войска РФ проводили на этом направлении 30-40 авиаударов в день. А в предыдущие несколько дней они сократили количество ударов КАБами примерно до одного-четырех в день.

Военный предположил, что оккупанты могут проводить меньше авиаударов, чтобы отдать приоритет действиям российской авиации на Покровском, Сумском направлениях и на новом – Курском. Или же это стало результатом последствий украинских ударов по российским тыловым районам.

"Вероятно, имеются в виду удары ВСУ по российским аэродромам. Данные, доступные в NASA FIRMS, могут частично подтвердить слова Саранцева о темпах действий российской авиации на Харьковском направлении", – указали в ISW.

Спикер оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник ранее также отметил, что российские силы стали выпускать вдвое меньше КАБов по Сумщине, хотя неясно, на сколько и сохранится ли вообще такой сниженный темп российских ударов по области.

Аналитики напомнили, что в ночь на 22 августа ВС РФ запустили 10 беспилотников типа Shahed-136/131 из Курской области РФ в основном по передовым позициям ВСУ на Харьковщине. Хотя регулярно враг применяет эти дроны-камикадзе для атак именно по тыловым регионам Украины.

"Использование "Шахедов" для ударов по передовой может указывать на то, что российские войска ищут способы компенсировать сокращение авиаударов планирующими бомбами на определенных участках линии фронта", – предположили в ISW.

Также там напомнили, что недавно Силы обороны Украины нанесли удары по нескольким аэродромам в России и уничтожили там склады боеприпасов с КАБами, что могло вызвать временные сбои в операциях российской авиации. Кроме того, ныне российские военные действительно вынуждены выделять самолеты для обороны Курской области РФ, хотя и не в таких масштабах, которые помешали бы оккупантам применять свою авиацию на большей части фронта в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время воины 3-й ОШБр, пошли в контрнаступление на Харьковщине, отметили, что оккупанты на этом направлении продолжают активно применять КАБы. По позициям украинских войск они сбрасывают бомбы с боевой частью 250-500 кг, ударов все равно очень много.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!