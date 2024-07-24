Оккупанты стали меньше использовать бронетехнику в Украине: военный объяснил, в чем причина. Видео

Российские оккупационные войска на фронте все меньше используют бронетехнику. Это связано с быстрым развитием технологий и FPV-дронов, широко применяемых на поле боя.

Видео дня

Об этом в эфире "Киев 24" рассказал военнослужащий ВСУ Александр Матяш с позывным "Мадяр". Он пояснил, что россияне используют тактику, при которой все можно делать максимально быстро.

"Враг меньше использует бронетехнику, потому что очень развивающиеся технологии, наши FPV-дроны могут летать на дистанцию свыше 15+ км. Они (оккупанты. - ред.) используют тактику, благодаря которой имеют возможность делать логистику. Например, быстро подскочить, выгрузить личный состав, вооружение, воду, еду и отскочить", – объяснил защитник.

В то же время, он добавил, что от применения бронетехники враг также полностью не отказался.

"Их техника на сегодняшний день используется реже, чем раньше, но используют и танки тоже. С дальней дистанции можно спокойно себе разбирать какое-нибудь здание", – отметил "Мадяр".

Напомним, в ГУР сообщили, что дроны – это новейшее оружие возмездия за все военные преступления Москвы. Преимуществом над врагом остается их высокая устойчивость к радиоэлектронной борьбе и дальность, которая позволяет бить по критически важным объектам российского агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее украинские военные сообщили, что оккупанты на фронте страдают от нехватки боеприпасов. Соотношение артиллерии на фронте стало 1 к 3. К июню 2024 г. оно было 1 к 7.

– Россия расконсервировала запас военной техники и оружия, накопленного в советское время. Однако около 70% старых танков так и не сдвинулись с места. Остальные техники оккупанты отмыли и представили как новую, или снимают с нее артиллерийские стволы и устанавливают их на самоходные гаубицы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!