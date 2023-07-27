Оккупанты ударили авиабомбой по Харьковщине, есть попадание возле многоэтажки: один человек погиб, есть раненые. Фото

Ночью 27 июля, оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой КАБ-250 в пгт Ковшаровка Купянского района. При этом зафиксировано попадание рядом с 5-этажным жилым домом.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Взрыв привел к повреждению пятиэтажки, в одной из квартир дома была разрушена стена. Кроме того, повреждения получил и 9-этажный соседний дом.

К сожалению, в результате этого инцидента погибла женщина 74 лет. Четыре человека получили ранения: три женщины в возрасте 35, 71 и 81 года, а также 74-летний мужчина. Состояние пострадавших оценивается как среднее.

Также ночью было зафиксировано попадание ракеты С-300 в нежилое здание в пгт Большой Бурлук Купянского района, что привело к повреждению сооружения и пожару.

В последние 24 часа российские захватчики из артиллерии, минометов и другого оружия обстреляли населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов.

Обстрелы также привели к лесным пожарам. В селе Ивашки Богодуховского района минометным огнем было повреждено здание лицея. В селе Перовское был поврежден объект критической инфраструктуры в результате минометных обстрелов, но, к счастью, никто не пострадал.

Напомним, что Россия ночью 27 июля атаковала Украину восемью дронами-камикадзе Shahed иранского производства, которые защитники неба сбили. В то же время враг осуществил пуски двух ракет "Калибр", которые, к сожалению, привели к попаданиям в Одесской области.

Ранее сообщалось, что во время воздушных атак РФ по Украине 26 июля силы ПВО сбили три "Калибра" и 33 ракеты Х-101/Х-555. Но к утру четверга в Генштабе ВСУ уточнили, что всего за минувшие сутки было обезврежено 40 крылатых ракет оккупантов.

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