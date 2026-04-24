Оккупанты ударили по Балаклее на Харьковщине: горел дом и авто, есть жертва и пострадавшие. Фото

Утром 24 апреля российские войска атаковали Балаклею на Харьковщине. По центру города враг нанес удары несколькими ударными дронами: зафиксирован пожар и разрушение жилого дома, загорелись несколько авто.

Пострадали по меньшей мере два человека, погибла женщина Об этом сообщили начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и глава Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов.

Что известно

О вражеской атаке Карабанов сообщил вскоре после 10 часов утра.

"Прямо сейчас по центральной части города враг нанес несколько ударов БпЛА. Сейчас зафиксировано два попадания, информация о последствиях уточняется. Все соответствующие службы уже работают на местах событий", – написал он в 10:07.

Уже через 15 минут начальник Балаклейской МВА заявил об уже трех попаданиях в центре Балаклеи. Также он сообщил о двух пострадавших в результате атаки.

"Сейчас выясняются все обстоятельства относительно пострадавших и последствий ударов. Все соответствующие службы работают непрерывно, чтобы оперативно оказать помощь и ликвидировать последствия вражеских атак", – подчеркнул Карабанов, призвав горожан оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Подтвердил дроновой удар РФ по жилому сектору Балаклеи и Синегубов. Он добавил, что пострадавшие мужчина и женщина получают медицинскую помощь. Спасатели же пытаются установить, находились ли еще люди в пораженном доме в момент вражеской атаки.

"В результате попадания горит частный дом и несколько автомобилей. Экстренные службы работают над ликвидацией последствий", – заявил Синегубов.

Впоследствии он добавил: в результате вражеской атаки погибла женщина.

"В результате вражеского обстрела Балаклеи погибла 60-летняя женщина. У 58-летней женщины и 46-летнего мужчины – взрывные ранения. Пострадавших госпитализировали, врачи оказывают им всю необходимую помощь. На месте продолжают работать ГСЧС, правоохранительные органы, дежурят медики", – отметил Синегубов.

Как писал OBOZ.UA, этим утром в Киеве "Шахед" влетел в озеро и взорвался.

Также оккупанты с дрона попали в мопед в Херсоне: два человека погибли на месте, личность одной из жертв сейчас устанавливают.

Кроме того, россияне атаковали Днепропетровскую область. В Кривом Роге повреждена инфраструктура, есть пострадавшие.

А ночью в Одессе зафиксировано попадание в жилые дома. В результате атаки погибли супруги, пострадали 15 человек.

