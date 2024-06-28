Россияне ударили по Нью-Йорку в Донецкой области: погибли четыре человека, среди пострадавших – ребенок

Российские захватчики 28 июня атаковали КАБами поселок Нью-Йорк на Донетчине. Один из снарядов прилетел по многоквартирному дому: разрушен подъезд пятиэтажки.

Видео дня

В результате атаки погибли четыре человека, еще трое гражданских, в том числе 8-летний ребенок, получили ранения. Подробности сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

В ОГПУ заявили о начале досудебного расследования по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины) после удара российских войск по Нью-Йорку.

"По данным следствия, 28 июня 2024 года российские оккупационные войска в очередной раз нанесли бомбовые удары по Торецкой территориальной громаде. Применив, предварительно, КАБ-250, враг обстрелял поселок Нью-Йорк. Один из снарядов попал по многоквартирной застройке – вследствие разрушения подъезда 5-этажного дома погибли четверо гражданских", – говорится в сообщении.

Также известно о не менее трех раненых. В результате вражеского обстрела ранения получил мужчина в частном секторе, а также 39-летняя жительница пораженной многоэтажки и ее 8-летняя дочь.

"С минно-взрывными травмами, ушибами и контузиями они доставлены в медицинское учреждение. Состояние ребенка оценивается как тяжелое", – уточнили в ОГПУ.

В настоящее время точное количество пострадавших устанавливается.

Помимо пятиэтажки, где россияне разрушили подъезд, они повредили другие многоквартирные и частные дома.

"Прокуроры предпринимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", – заверили в ОГПУ.

Напомним, ранее в этот день оккупанты сбросили взрывчатку с дрона в Херсонской области. "Мишенью" для сброса они выбрали работавшего на огороде во дворе собственного дома мужчину. От полученных ран он умер.

Также 28 июня захватчики обстреляли село на Харьковщине: там погибла женщина.

А по Одесщине оккупанты ударили ракетой с кассетным зарядом. В результате атаки произошел пожар на поле.