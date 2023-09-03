Оккупанты в Черном море наращивают систему боновых заграждений: в Минобороны рассказали, чего боятся захватчики

Российские оккупанты устанавливают боновые заграждения в Черном море для противодействия надводным дронам. Кроме того, в районе оккупированного Крыма враг продолжает укреплять оборонительные рубежи.

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Об этом рассказали в Military Media Center, координируемом Министерством обороны Украины. "Войска РФ наращивают систему боновых заграждений в Черном море, пытаясь предотвратить применение Силами обороны Украины надводных дронов", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что, по имеющейся информации, в районе захваченного Крыма агрессор продолжает совершенствовать оборонные рубежи, позиции и районы.

Напомним, на днях начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что захватчики после атак на Крымский мост начали устанавливать боновые заграждения, которыми надеются остановить украинские морские дроны.

По словам Буданова, заграждения оккупантов несколько усложнят работу дронов ВСУ, однако не смогут положить ей конец, и такие примеры уже есть.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в ГУР рассказали, как враг пытается защитить Керченский мост, пытаясь затопить минимум шесть паромов поблизости с целью создать защитную полосу. Между затопленными паромами планируется установка боновых заграждений.

– Руководитель СБУ Василий Малюк заявил, что уникальные морские надводные дроны Sea Baby ("Морской малыш") являются собственной разработкой спецслужбы и изготавливаются на одном из подземных производств в Украине.

– Экспериментальный морской дрон использовался для атаки на Крымский мост 17 июля. В результате операции были повреждены проезжая часть конструкции.

– СБУ представила эксклюзивные кадры, зафиксировавшие момент нанесения удара.

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