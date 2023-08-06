Оккупанты вывозят награбленное зерно из Херсонщины через Крым: его могут отправить в Африку – ЦНС

Россияне продолжают вывозить украинское зерно на оккупированной части Херсонщины и Запорожья. Собранный там урожай активно вывозят через крымские порты и временно оккупированный Мариуполь.

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Украинское зерно, вероятно, направляется на африканские рынки, у местных фермеров его скупают за бесценок. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления

"Оккупанты используют портовую инфраструктуру Крыма для вывоза награбленного зерна из временно оккупированных территорий Херсонщины и Запорожья. Вероятно, награбленное украинское зерно отправляется на африканские рынки. Также россияне используют Мариуполь, там курсируют фуры с зерном, которые направляются в направлении Новоазовска и Ростова-на-Дону", – отмечено в сообщении.

Ранее в ЦНС рассказывали, что оккупанты планируют вывозить в Африку зерно из временно оккупированных районов Запорожской области. Об этом свидетельствует то, что на недавнем саммите "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге засветились представители созданной оккупантами структуры "Государственный зерновой оператор", занимающейся воровством украинского зерна на Запорожье.

На Херсонщине зерно тоже фактически воруют: выращивавшие его фермеры вынуждены отдавать урожай оккупантам за бесценок.

"Зерно на временно оккупированной территории покупается за бесценок и только для того, чтобы имитировать картинку рыночных отношений. Все фермеры захваченных регионов вынуждены сдавать зерно пшеницы врагу по фиксированной цене, которая в разы ниже рыночных", – отметили в ЦНС.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления сообщили, что оккупанты завезли на оккупированную часть Запорожья врачей-"гастролеров". Им предлагают увеличенную зарплату. Расселяют россиян в общежитиях и квартирах, отобранных у владельцев-украинцев.

При этом фиксируется тенденция к изменению демографического состава на оккупированных территориях региона: впоследствии "гастролеры" переводятся туда на постоянной основе.