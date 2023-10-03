Оккупанты выжигают лес и применяют химическое оружие: в ВСУ рассказали об ожесточенных боях и преступлениях врага возле Кременной

Район Кременной в Луганской области – одно из самых тяжелых направлений фронта. Там продолжаются ожесточенные бои: россияне не только применяют артиллерию и стрелковое оружие, но и выжигают лес так называемыми "зажигалками", а также применяют против наших бойцов химическое оружие.

Об этом говорится в сюжете проекта "Украинский свидетель". Украинские военные "на нуле" показали, как работают зажигательные снаряды, которыми кремлевская армия уничтожает тамошние леса (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Это оружие может повлечь загорание позиций наших бойцов, в результате чего им приходится тушить пожары прямо под обстрелами. Но в некоторых случаях они ждут до конца атаки, чтобы не подвергать опасности себя и побратимов.

Бойцы рассказали, что обстрелами позиций ВСУ из артиллерии и стрелкового оружия, враг пытается определить: есть ли здесь бойцы, имеют ли они огневую поддержку или будут ли открывать ответный огонь.

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Но самой большой подлостью россиян, к которой они прибегают на Кременском направлении, является химическое оружие. Оккупанты применяют против наших военных ядовитый газ. На такие случаи у бойцов в окопах есть противогазы, которые, однако, спасают не всегда.

Напомним, начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что Россия на востоке Украины развернула подразделения 25 общевойсковой армии. В районе Кременной в Луганской области, в частности, на позициях находится более 17 тысяч оккупантов. Возвращаются на войну против Украины и бывшие члены российской частной военной компании "Вагнер".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Перебросив на фронт в Луганской области резервную 25-ю армию, россияне пытаются как-то улучшить свои позиции, которые держат Силы обороны на огневом контроле. Основной задачей вновь прибывших в настоящее время является удержание направления.

– Российские захватчики ограбили и уничтожили цеха предприятия "Аэромех" во временно оккупированной Кременной Луганской области. Этот завод производил зерновые сепараторы по уникальной технологии.

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