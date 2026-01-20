Россия запустила по Украине "Циркон", баллистику, крылатые ракеты и дроны: в Воздушных силах сообщили, сколько целей сбили

Российская армия в ночь на 20 января массированно атаковала Украину. Захватчики запустили сотни дронов-камикадзе типа Shahed и ракеты, среди которых – противокорабельная ракета "Циркон".

Силами противовоздушной обороны удалось уничтожить 372 средства воздушного нападения. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В общем противник атаковал Украину 342 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 18 баллистическими ракетами Искандер-М/С-300, 15 крылатыми ракетами Х-101 и одной противокорабельной ракетой "Циркон" с разных направлений. Основное направление удара – Киевщина.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 10:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 342 цели: 14 баллистических ракет Искандер-М/С-300, 13 крылатых ракет Х-101 и 315 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны", – говорится в сообщении.

Зафиксировано попадание 5 ракет и 24 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях. Информация о 2 вражеских ракетах требует уточнения.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – отметили в Воздушных силах.

Последствия атаки

По сообщению главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, в ночь на 20 января армия страны-агрессора нанесла удары по Днепру и области. Известно о повреждениях на одном из предприятий. Также в результате атаки возникли пожары и есть пострадавшие.

Городской голова Виталий Кличко сообщил, что после атаки на столицу без тепла остались 5635 многоэтажек.

"Почти 80 процентов из них – дома, куда возвращали теплоснабжение с 9 января. Левый берег в результате сегодняшней атаки пока без водоснабжения", – говорится в сообщении.

Соответствующие службы работают, чтобы восстановить подачу тепла, воды и электричества в дома киевлян.

О коварном ударе по Киевщине рассказал глава Киевской ОГА Николай Калашник.

"В результате массированной атаки в Бучанском районе смертельное ранение получил 50-летний мужчина. Медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Человек погиб на месте", – написал чиновник.

Кроме того, в результате атаки повреждены помещения двух автозаправочных станций.

Глава Черкасской ОГА Игорь Табурец тоже сообщил об атаке врага в регионе. Силам ПВО удалось сбить 4 ракеты и 1 дрон.

"Прошло без пострадавших. Это самое главное. По предварительным данным, ущерба от обломков тоже нет. Обследование территории продолжается", – подчеркнул чиновник.

В результате ночной вражеской атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры в Винницкой области. Об этом сообщила руководительница Винницкой ОГА Наталья Заболотная.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Все соответствующие службы работают на месте происшествия. Спасибо за оперативную и слаженную работу", – написала она.

Утром 20 января еще одну воздушную атаку врага пережила и Ровенская область.

"Из-за повреждения критической инфраструктуры имеем обесточивание более 10 тыс. абонентов в области. Кроме этого, в нескольких жилых домах выбило окна, повреждены припаркованные возле них машины", – сообщил глава ровенской ОГА Александр Коваль.

По предварительной информации, обошлось без раненых. Все службы работают над ликвидацией последствий атаки.

Также ночью россияне нанесли удар по промышленному объекту на Полтавщине, в результате чего возникли пожары на нескольких локациях.

"Спасатели оперативно их ликвидировали. К работам привлекалась техника ГСЧС, а также 2 пожарных поезда Укрзализныци", – сообщили в ГСЧС Украины.

Напомним, в ночь на 20 января, российские захватчики начали массированную атаку на Украину дронами-камикадзе типа Shahed и имитаторами. В воздушном пространстве страны одновременно фиксировали десятки БПЛА, также враг запустил баллистику,

Как сообщал OBOZ.UA, днем, 19 января, войска Российской Федерации ударили по Харькову управляемыми авиационными бомбами. Погибла гражданская, еще по меньшей мере 11 человек пострадали.

