Оккупанты заявили, что ремонт Чонгарского моста затянется на несколько месяцев

Назначенный Россией гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо сделал заявление по Чонгарскому мосту. По его словам, ремонт поврежденной переправы как минимум "один-два месяца".

Видео дня

Такое заявление предатель сделал в эфире одного пропагандистского российского телеканала. Сальдо отметил, что ремонт моста, соединяющего Херсонскую область с временно оккупированным Крымом, происходит якобы "ударными темпами".

Впрочем, восстановление Чонгарского моста будет продолжаться один-два месяца. По словам Сальдо, более оперативному восстановлению сооружения мешают "сложности технического плана".

"Сейчас гражданские и военные инженерные специалисты изучают ситуацию, как сделать ремонт быстрее", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 6 августа в Геническом прогремели взрывы, также стало известно о прилете на Чонгарский мост. Коллаборанты пожаловались на ракетные удары.

Напомним, 22 июня Чонгарский мост уже страдал от взрывов, оккупанты тогда также жаловались на обстрел Storm Shadow. 23 июня оккупанты построили понтонную переправу.

А неделю назад "бавовна" посетил Чонгарский железнодорожный мост. Судя по спутниковым снимкам, на нем обрушился один из пролетов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!