'Они накапливают силы и резервы': эксперт оценил риски осуществления армией РФ большого прорыва фронта на юге

Войска страны-агрессора России будут продолжать давить на Силы обороны Украины, пытаясь улучшить свое тактическое положение. Оккупанты накапливают резервы, но на этом этапе у противника нет сил на юге, чтобы наступать на город Запорожье или совершить большой прорыв фронта.

Видео дня

Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. Он не считает, что Запорожью необратимо угрожает российское наступление.

"То, что они будут постоянно давить и улучшать свое тактическое положение, – это факт. То, что они накапливают силы и резервы, – тоже однозначно факт. Но где они их применят? Попробуют ли форсировать Днепр, захватывать острова или бросят их на Покровское направление? Это вопрос исключительно к самим россиянам", – сказал эксперт.

Комментируя судьбу Крыма, он обратил внимание на то, что – теоретически – военная операция по освобождению полуострова технически выглядит более простой, чем на оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и других регионов.

По мнению Жмайло, гипотетически деоккупацию Крыма провести возможно – однако явно не сейчас.

"Потому что Крым – это, в сущности, остров. Учитывая нашу дальнобойность, нужно перерезать все логистические маршруты и пути снабжения. Об этом, в частности, говорил и генерал [Кирилл] Буданов, о возможностях и перспективах такой операции. Поэтому эти слова точно имеют под собой основание. Но, к сожалению, пока это долгосрочная перспектива", – подчеркнул Жмайло.

Полный текст интервью нашего издания с исполнительным директором Украинского центра безопасности и сотрудничества можно найти по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что российское руководство пугает угрозой наступления на Запорожскую и Херсонскую области, а оккупанты проводят демонстративные форсирования через Днепр. Такие действия необходимы для того, чтобы Соединенные Штаты поверили в правдивость их намерений.

– По мнению руководителя программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павла Лакийчука, в теории у врага хватит сил и средств на форсирование Днепра малыми диверсионными группами, но это ни к чему не приведет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!