Оператор морского дрона СБУ: Sea Baby может свести к нулю эффективность российского флота. Видео

Морские дроны, применяемые Службой безопасности Украины для поражения вражеских целей, коренным образом изменили концепцию военно-морских операций. А в будущем цели вражеские флоты будут бессильны перед ними.

Об этом в интервью YouTube-каналу "Кровна помста" рассказал сотрудник военной контрразведки СБУ, руководивший одним из морских дронов, поразивших Крымский мост в 2023 году. По его словам, надводные БПЛА помогают "закрыть" корабли противника в местах базирования.

"Армия морских дронов может эффективно бороться с целыми вражескими флотами, которые стоят миллиарды долларов и работают целые концерны. Имея сотню-две таких морских дронов с возможностью индивидуальной адаптации их к современным сценариям ведения боевых действий, вражеский флот можно просто закрыть в бухтах противника", – сказал спецназовец СБУ.

Защитник добавил, что при таких обстоятельствах флот станет для противника обузой, а не средством достижения военных целей, ведь он просто не сможет никуда "рыпнуться".

Сотрудник СБУ также поделился техническими деталями недавно представленного нового поколения дронов СБУ. Эта версия Sea Baby обладает улучшенными аквадинамическими и технологическими характеристиками.

"Дрон может проходить более 1 тысячи километров, неся более 1 тонны полезной нагрузки. Благодаря этому, Sea Baby является многофункциональной платформой с возможностью установки на него различных модулей вооружения для уничтожения вражеских целей, а не только дроном-камикадзе", – рассказал он.

По словам спецназовца, в будущем морские дроны будут применять на всех континентах, а в войнах современности будет иметь преимущество тот, кто использует интеллект и инновационность для создания технологического оружия, а не войско, имеющее больше живой силы.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным The Sun, украинское руководство планирует уничтожить Крымский мост до середины июля 2024 года. Массированный обстрел ракетами Storm Shadow, морскими дронами при поддержке F-16 может окончательно уничтожить "гордость Путина".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!