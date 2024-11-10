'Определять Украину': в МИД прокомментировали заявление Туска относительно возможного мирного плана Трампа

В Министерстве иностранных дел Украины выразили благодарность премьер-министру Польши Дональду Туску за поддержку принципа "ничего об Украине без Украины". В ведомстве напомнили, что война идет именно на украинской земле.

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Соответствующее заявление в воскресенье, 10 ноября, озвучил спикер МИД Георгий Тихий. В комментарии украинским СМИ он сказал, что Киев "последовательно и твердо подчеркивает" необходимость неукоснительного соблюдения принципа "ничего об Украине без Украины".

"Война идет на украинской земле, поэтому Украина будет определять параметры пути к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру", – сказал дипломат.

Георгий Тихий добавил: справедливое завершение войны РФ против Украины с уважением к суверенитету, территориальной целостности украинского государства, международному праву, целям и принципам Устава ООН – в интересах всех миролюбивых государств.

Накануне Туск, комментируя возможный "мирный план" победителя президентских выборов в США Дональда Трампа, сказал, что "решения относительно войны в Украине не могут быть приняты через головы не только украинцев, но и наши".

Глава правительства Польши также спрогнозировал, что в ближайшее время можно ожидать декларации по дате и линиям прекращения огня в Украине, а также гарантиям безопасности для Украины.

Дональд Туск также выразил уверенность, что "это, безусловно, будут решения, которые будут предусматривать меньшее вмешательство США" в дела Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в The Wall Street Journal рассказали, что команда Трампа рассматривает разные варианты завершения войны в Украине, в том числе и "заморозку" линии фронта, а также создание демилитаризованной зоны и отказ Киева от вступления в НАТО на 20 лет.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин, комментируя эту публикацию, подверг сомнению, что настоящие планы лидеров стран могут "анонсироваться в газетах", а также предположил, что информация может быть российским вбросом.

В то же время The Hill пишет, что Трамп будет пытаться разорвать связи РФ, Китая, Ирана и КНДР, применив свою фирменную "смесь воинственных угроз и дружеских отношений" с некоторыми диктаторами.

Накануне бывший советник Трампа Брайан Ланза заявил, что новая администрация сосредоточится на достижении мира в Украине, а не на помощи Киеву в возвращении территорий. По его словам, приоритетом Вашингтона является "прекращение убийств".

А глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро выразил уверенность, что Трамп не пойдет на поводу у кремлевского диктатора Владимира Путина – он "слишком мудр" и не оставит Украину на произвол судьбы.

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