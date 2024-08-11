Организовывал оборону на правом берегу реки Оскол: в боях за Украину погиб командир из Киевской области. Фото

Украинский защитник из Киевщины, командир воинской части А4064 Олег Пигулевский погиб на Покровском направлении фронта. Герою навсегда осталось 52 года.

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О потере сообщила пресс-служба Володарского поселкового совета Белоцерковского района Киевской области. Воин лег 2 августа вблизи города Новогродовка Покровского района Донецкой области.

Олег Георгиевич Пигулевский был командиром воинской части, командиром отдельного стрелкового батальона отдельной механизированной бригады армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, подполковником.

Родился 1 июля 1972 года в селе Городище-Пустоваровское (Володарская поселковая община).

В 1989 году окончил Городище-Пустоваровскую среднюю школу. В 1990 поступил в Новосибирское высшее общее военное командное училище, которое успешно окончил в 1994 году и получил звание "лейтенант".

В 1994 году женился. С 1998 года по 2004 год проходил службу в рядах Вооруженных сил Украины на разных должностях, в том числе являлся начальником штаба разведывательного батальона 72-й механизированной дивизии.

14 марта 2022 года на основании указа президента Украины от 24 февраля 2022 года №69/2022 "Об общей мобилизации" был призван на военную службу по мобилизации на должность командира отдельного стрелкового батальона.

В сжатые сроки сформировал батальон и с 1 апреля 2022 руководил занятием батальонного района обороны и его оборудованием в составе Группировки сил и средств обороны Киева в районе населенного пункта Новые Петровцы Вышгородского района, а позже – в районе населенных пунктов Згуровка, Новая Александровка района Киевской области на втором рубеже обороны Киева.

Со 2 по 16 января 2023 года умело и профессионально руководил действиями подразделений батальона и непосредственно участвовал в обороне Клищиевки под Бахмутом. В сверхсложных условиях сумел достичь выполнения боевых задач по удержанию позиций на восточных и юго-восточных окраинах Клещиевки с наименьшими потерями, рассказали в поселковом совете.

С 17 января по 17 февраля 2023 года организовывал оборону Купянска. 31 января 2023 года во время исполнения служебных обязанностей в районе населенного пункта Двуречная получил контузию, но остался в строю.

С 18 февраля 2023 года организовал оборону на правом берегу реки Оскол севернее Двухлетней Купянского района и руководил батальонным районом обороны в непосредственном столкновении с противником.

Благодаря умелым действиям батальона врагу ни разу не удавалось прорвать первый рубеж линии обороны, рассказали в поселковом совете.

Приказом Минобороны Украины Олег Пигулевский награжден отличием "Именное огнестрельное оружие".

2 августа 2024 во время выполнения боевого задания защитник Украины погиб в районе Новогродовки, "будучи верным военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнив воинскую обязанность в бою за Украину, ее свободу и независимость", говорится в сообщении поселкового совета.

У Героя остались мама, жена, дочь и сын, две внучки.

Олега Пигулевского похоронят в городе Белая Церковь, место, дата и время обещают сообщить позже.