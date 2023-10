Остатки ЧВК 'Вагнер' воюют под Авдеевкой, также их набирают в спецназ 'Ахмат' – ISW

Остатки российской частной компании "Вагнер", вероятно, воюют в рядах армии страны-агрессора на Авдеевском направлении в Украине. Ныне эти наемники подчиняются формированию, подконтрольному минобороны РФ.

Кроме того, росгвардия набирает бывших бойцов ЧВК в чеченские подразделения спецназа "Ахмат". Об этом сообщает американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Отмечается, что 25 октября российский военкор опубликовал интервью с командиром отдельного гвардейского батальона специального назначения "Арбат", отвечающим у оккупантов за Авдеевское направление. Именно он заявил, что одна из частей батальона почти полностью состоит из бывших кадровых "вагнеровцев".

Захватчик утверждал, что Авдеевка является "основным" направлением для "Арбата", поскольку подразделение входит в состав "Дикой дивизии Донбасса" и бригады "Пятнашка" – вооруженных формирований "ДНР", которые "отвечают за оборону" Донецка.

Оккупант утверждал, что ЧВК "Вагнер", при необходимости, направляет операторов беспилотников, специалистов по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) и других наемников в подразделения российской армии на разных участках фронта.

Военкор-пропагандист со своей стороны объяснил, что "Арбат" является частью ВС РФ, состоящего из бывших боевиков "Вагнера", подписавших контракты непосредственно с минобороны России после мятежа основателя ЧВК Евгения Пригожина и его смерти.

Украинский военный обозреватель тоже подтвердил, что под Авдеевкой воюют остатки ЧВК "Вагнер". Ранее источники с обеих сторон сообщали, что враг снова перебросил небольшие группы "вагнеровцев" в район Бахмута.

"Пока рано определять, какую роль в наступательных операциях россиян на Авдеевку могут сыграть бывшие наемники "Вагнера". Командир "Арбата" отметил, что положение его батальона на передовой "хорошее, но не лучшее" из-за больших потерь личного состава под Авдеевкой", – подчеркнули в ISW.

Также сообщается, что командующий спецназом "Ахмат" Апты Алаудинов подтвердил вербовку росгвардией бывших "вагнеровцев" в ряды этого чеченского подразделения. В интервью от 28 октября он заявил, что "большое" количество наемников российской ЧВК присоединилось к разным отрядам кадыровцев и действует на нескольких неопределенных участках фронта в Украине.

Алаудинов утверждал, что бывшие "вагнеровцы" следуют за своими экс-командирами в части "Ахмата", потому что те якобы всегда "очень уважительно отзывались" об этом батальоне. Аналитики же предполагают, что такими словами оккупант пытался заглушить дискуссии о возможном напряжении между ЧВК "Вагнер" и чеченскими силами после спора между погибшим Пригожиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

"ISW продолжает оценивать, что прежние силы "Вагнера", раздробленные между МО России и чеченскими подразделениями росгвардии на разных участках фронта, вряд ли восстановятся как эффективная военная организация, поскольку им не хватит силы, которую ЧВК черпала из унитарной организации под четкой и слаженной структурой. Однако при некоторых обстоятельствах они могут быть тактическими приумножителями боевой силы для подразделений, в которые входят", – указали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в украинский плен попал белорус, проходивший подготовку в лагере ЧВК "Вагнер" на территории России. Наемник сам сдался ВСУ в районе Бахмута.

