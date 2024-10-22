'Отняло речь, слезы душили': мать рассказала о встрече с сыном-защитником Мариуполя, проведшим 29 месяцев в российском плену. Фото

Во время обмена пленными 18 октября домой вернулся 22-летний защитник Мариуполя Юрий Свидерский из Хмельницкого. В начале полномасштабной войны он держал оборону "Азовстали", затем попал в российский плен, где провел 29 месяцев.

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Услышав об освобождении сына, мама воина Светлана Свидерская-Лоб потеряла речь – так ее сдавили слезы от волнений. Об этом мгновении и о том, как ждала домой родного защитника, она рассказала изданию "Суспільне".

Женщина говорит, что не знала об обмене, которого так ожидала. По ее словам, списков достаточно долго не было. Юрий вернулся из плена в ночь на 19 октября. Около 23:00 семье позвонили из Координационного штаба и сообщили, что сын в Украине, а родные даже не смогли поверить в это чудо.

"Отняло речь, слезы душили, не могла ни говорить, ни думать, ни кричать. Очень большая, неожиданная радость… Говорила, пока не увижу списки, не поверю, что он здесь. Когда получила еще смс-подтверждение, начала верить", – призналась женщина.

По ее словам, их первая встреча была телефонной – сын позвонил ночью. Боец полка "Азов" Юрий Свидерский пробыл в плену почти два с половиной года, куда попал из "Азовстали" во время обороны Мариуполя, но мама говорит, что голос воина не изменился и возмужал. Разговор длился несколько часов, сын в большинстве своем спрашивал о родных и близких.

"Говорит: "Мам, привет". Я говорю: "Привет, мое солнышко, мой родной мальчик". А он: "Ты только не плачь, потому что я тоже буду плакать". Взяла себя в руки, и уже говорила", – добавила Светлана, для которой время до этого казалось вечностью.

Светлана Свидерская-Лоб – постоянная участница акций в поддержку военнопленных и без вести пропавших "Верните Героев из плена", которые в в Хмельницком организуют каждую пятницу от 19 августа 2022 года.

Чтобы ездить с такими акциями за границу, женщина отказалась от депутатского мандата. Вместе с ней на акции выходили родные, в том числе невеста сына Таиса. Пока военный на реабилитации. Семья ждет встречи с ним.

"Каждый день ожиданий был тяжелым. Но веру оказывала моя молитва, семья, поддержка родных, знакомых, просто неравнодушных людей. Мы знали, что он держится, и когда этот ужас кончится, всегда так не будет", – подчеркнула мама защитника.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 октября из российского плена вернулся защитник Мариуполя Владислав Андрианов. Его возлюбленная, с которой он был на "Азовстале" весной 2022 года, следователь Национальной полиции Марианна Чечелюк была освобождена из российской неволи в мае этого года.

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