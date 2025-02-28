Отправленным на Курщину военным КНДР сказали, что они будут воевать с южнокорейскими солдатами – WSJ

Северокорейских военных, которых отправили воевать в Курскую область РФ, уверяли, что они будут противостоять солдатам из Южной Кореи, которые помогали Украине. По словам пленных солдат Ким Чен Ына, о войне они ничего не знали.

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Двое первых пленных из КНДР – 21-летний Пек и 26-летний Ри, прибывшие в Россию осенью 2024 года, пообщались с The Wall Street Journal. Они сейчас проходят лечение от ранений и дают показания официальным лицам.

Пек большей частью прикован к постели из-за ранения в обе ноги. Он утверждает, что не знал, что его отправили в Россию. Солдата посадили на поезд в ноябре и отправили на Дальний Восток, где он получил военную форму российской армии и документы, но не мог их прочесть, так как не знает кириллицы. Ему также выдали бронежилет и автомат, после чего направили на обучение.

"Я не знал, что еду в Россию. Я понял это, только когда приехал", – сказал он.

Пека научили выполнять приказы без вопросов еще в КНДР, ведь он был призван в возрасте 17 лет в спецназ Главного разведывательного бюро, которое готовит его для рейдовых и диверсионных операций в Южной Корее. В России он проходил также тренировки, напоминавшие те, что он имел в КНДР, но с использованием дронов. Беспилотниками корейцев обучали пользоваться российские инструкторы через переводчиков. После этого Пека отправили на передовую, где он понял, что воюет не против южнокорейцев.

В январе 2025 года Пек вместе с группой из 10 военных получил задачу устанавливать препятствия на дорогах, которые использовали украинские войска. Отряд попал под обстрел дронов и артиллерии, что повлекло за собой потери среди корейцев. Сам Пек получил ранение в ногу и потерял сознание, поэтому не смог покончить с собой.

9 января его нашли украинские военные, которые его успокоили, потому что он размахивал гранатой, накормили и оказали первую помощь. Кроме россиян, которых он видел издалека в Курске, украинские спецназовцы были первыми иностранцами, которых он встретил.

"Я думал, что иностранцы будут очень отличаться от нас, северокорейцев. Возможно, даже странно. Увидев их здесь, я вижу, что между ними и нами нет ничего отличного. Они все хорошие люди", – сказал Пек.

В свою очередь, Ри, получивший ранение в руку и челюсть, приехал в Россию в октябре, чтобы получить "реальный боевой опыт". Он был снайпером в разведывательном бюро КНДР.

К борьбе его побуждали заявления северокорейского начальства о том, что южнокорейские войска сражаются вместе с украинцами. В октябре он сел на борт российского военно-морского корабля до Владивостока и отправился в Россию.

9 января его отправили штурмовать украинские позиции, но подразделение понесло значительные потери, и только Ри остался жив. В тот же день его взяли в плен.

По словам солдата КНДР, им было приказано любой ценой избегать плена — взорвать себя, если придется. Представители спецслужб Северной Кореи проводили идеологические занятия на местах в России, отмечая, что капитуляция равнозначна измене.

На фронте им даже зачитывали новогоднее обращение Ким Чен Ына, а некоторые солдаты обязаны были переписывать его вручную.

Оба пленных заявили, что командование уверяло их, будто они будут бороться с южнокорейцами, воюющими за Украину. Именно эта информация стала главной мотивацией для Ри отправиться на войну.

"Я воевал так, будто Россия была моей родиной. Я не знаю почему, но я не боялся", – признался он.

Они добавили, что северокорейские солдаты не получают денег за участие в войне. Они получили приказ, потому его и выполняют.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский впервые сообщил о пленных из КНДР в январе 2025 года. У одного из них был военный билет, выданный на имя реального российского военного.

В разведке Южной Кореи подтвердили захват в плен украинскими военными двух солдат из Северной Кореи на Курщине 9 января. Один из пленных рассказал, что планировал пройти обучение, а не участвовать в войне. Также он признался, что военные КНДР понесли на фронте большие потери.

Впоследствии появились кадры допроса северокорейских военных, которых захватили бойцы Сил специальных операций и десантно-штурмовых войск на Курщине. Пленные пожаловались на ложь командиров, а один из пленных сказал, что хочет остаться в Украине.

Издание The Times писало, что это одни из первых военнопленных из КНДР, захваченных в бою со времен Корейской войны 1950 года. При этом они словно "вышли из машины времени".

По оценкам ООН, с конца 2024 года в Курской области разместили более 12 тысяч северокорейских военных, воюющих на стороне России. В начале 2025 года погибли или были ранены более 3 тысяч солдат КНДР.

Зеленский рассказал, что военным из Северной Кореи, как и российским оккупантам, запрещено отступать – командиры казнят их за это. Тем не менее северокорейские солдаты адаптируются к боям в таких условиях, получают реальный боевой опыт и критически важные военные навыки.

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