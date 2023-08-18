Отвлекают внимание: Игнат объяснил, что стоит за производством 'Шахедов' на территории РФ

Страна-агрессор Россия производит дроны-камикадзе Shahed (российская версия – "Герань") на своей территории, чтобы отвлечь внимание от Ирана. Хотя у самих БПЛА, где бы они ни были изготовлены, и дальше используются запчасти даже из европейских стран.

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Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. По его словам, иногда после сбития "Шехеды" падают на землю уцелевшими.

Так, дроны-камикадзе, которыми Россия атакует наши города, могут исследовать ученые в специальных центрах, выясняя, изменилось ли что-то в беспилотнике.

"Они определяют, что в "Шахеде" российского, иранского и американского. И не только американского, но и европейских запчастей там достаточно немало. Об этом партнерам нашим было подробно доведено и продемонстрировано", – подчеркнул Игнат.

Он выразил убеждение, что государство-террорист изготавливает эти ударные дроны у себя, чтобы отвлечь внимание от Ирана, который партиями присылал в Россию ударные БПЛА Shahed-136/131.

"Мол, у нас есть свое производство, а "Иран здесь ни при чем". Иран, который с самого начала поставки этих БПЛА и с тех пор как они появились в небе Украины, ни разу не признал, что дает России эти беспилотники", – подчеркнул спикер ВС ВСУ.

Ранее издание The Washington Post, ссылаясь на утечку оказавшихся в его распоряжении документов, написало, что Россия планирует с помощью Ирана создать 6000 ударных дронов для обстрелов украинских городов. Команде инженеров промышленного центра в глубинке РФ было тайно поручено построить производственную линию, которая будет работать круглосуточно.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, США подталкивают Иран к тому, чтобы он прекратил поставлять России дроны-камикадзе, которыми она атакует Украину. В обмен на это в Вашингтоне готовы ослабить санкции против Тегерана и не вводить новые.

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