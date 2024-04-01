Передумали наступать: украинские штурмовики уничтожили российский танк и заставили бежать БМП врага

Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВС Украины на одном из направлений фронта уничтожили российский танк, пытавшийся штурмовать украинские позиции. Заметив "фейерверк", три вражеских БМП, следовавших колонной следом, "передумали" наступать и повернули обратно.

Об этом сообщили в Facebook 80-й ОДШБ ВСУ. Отмечается, что поражение танка было нанесено противотанковыми средствами. После этого он загорелся факелом, а дальше технику окутало мощное облако дыма.

Напомним, пресс-секретарь 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Анастасия Блищик сообщила, что в марте 2024 года оккупационная армия РФ потеряла на Авдеевском направлении около 1300 человек личного состава и 30 единиц техники. На этом участке фронта противник обновляет силы, завозит новые подразделения.

Также в ВСУ сообщили, что за неделю с 24 по 31 марта Силы обороны Украины ликвидировали еще 1088 единиц вооружения и военной техники российских оккупационных войск. Потери противника в живой силе за семь дней (убитыми и ранеными) – 5420.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинские защитники из подразделения аэроразведки Shadow показали, как уничтожили российский хваленый танк Т-90М "Прорыв". Поразить вражескую бронетехнику удалось точным сбросом гранаты в люк.

– В ГПСУ показали, как пограничники уничтожили вражеский минометный расчет вместе с несколькими оккупантами в Херсонской области. Защитники ударили по захватчикам с помощью FPV-дрона.

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