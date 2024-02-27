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Площадь пожара 4500 кв. метров: появились спутниковые снимки места падения российского самолета А-50. Фото

Дарья Дурова
War
2 минуты
3,5 т.
Уничтожение А-50 противника

Появились спутниковые снимки места, где 23 февраля упал сбитый российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50. В районе хутора Трудовая Армения (Краснодарский край РФ) из-за обломков воздушного судна произошел масштабный пожар.

Его площадь – примерно 4500 квадратных метров. Фотографии, сделанные из космоса спутником Planet Labs, получила в свое распоряжение "Радио Свобода".

На кадрах четко видно темную область, которая появилась после "приземления" вражеского самолета ДРЛО. Это след от огня.

Территория до падения обломков
След от большого пожара

По данным нашего издания, операцию по ликвидации А-50 провели Воздушные силы ВСУ совместно с Главным управлением разведки Минобороны Украины. Самолет был сбит в районе Азовского моря и упал на территории страны-агрессора РФ.

В российском МО потерю еще одного А-50 не комментировали. Некоторые Telegram-каналы противника писали, что причиной крушения мог быть "дружественный огонь".

Перед тем, как РФ развязала против Украины большую войну, у российской армии было девять самолетов ДРЛО, из них три А-50 и шесть А-50У. Стоимость такого судна – 350 миллионов долларов.

Хутор Трудовая Армения (Краснодарский край Российской Федерации) на карте

Как писал OBOZ.UA:

– Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что у противника сейчас функционируют только шесть самолетов типа А-50

– Среди ликвидированных членов экипажа было три оккупанта в звании майора.

– Спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат заявил, что уничтожение самолета ДРЛО А-50 не заставит армию государства-агрессора снизить количество ракетных атак. Однако эта серьезная для России потеря все-таки поможет нашему государству.

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