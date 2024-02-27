Площадь пожара 4500 кв. метров: появились спутниковые снимки места падения российского самолета А-50. Фото

Появились спутниковые снимки места, где 23 февраля упал сбитый российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50. В районе хутора Трудовая Армения (Краснодарский край РФ) из-за обломков воздушного судна произошел масштабный пожар.

Его площадь – примерно 4500 квадратных метров. Фотографии, сделанные из космоса спутником Planet Labs, получила в свое распоряжение "Радио Свобода".

На кадрах четко видно темную область, которая появилась после "приземления" вражеского самолета ДРЛО. Это след от огня.

По данным нашего издания, операцию по ликвидации А-50 провели Воздушные силы ВСУ совместно с Главным управлением разведки Минобороны Украины. Самолет был сбит в районе Азовского моря и упал на территории страны-агрессора РФ.

В российском МО потерю еще одного А-50 не комментировали. Некоторые Telegram-каналы противника писали, что причиной крушения мог быть "дружественный огонь".

Перед тем, как РФ развязала против Украины большую войну, у российской армии было девять самолетов ДРЛО, из них три А-50 и шесть А-50У. Стоимость такого судна – 350 миллионов долларов.

Как писал OBOZ.UA:

– Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что у противника сейчас функционируют только шесть самолетов типа А-50.

– Среди ликвидированных членов экипажа было три оккупанта в звании майора.

– Спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат заявил, что уничтожение самолета ДРЛО А-50 не заставит армию государства-агрессора снизить количество ракетных атак. Однако эта серьезная для России потеря все-таки поможет нашему государству.

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