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"По классике жанра": военно-морской эксперт рассказал, как может разворачиваться операция по освобождению Крыма

София Закревская
War
2 минуты
1,3 т.
'По классике жанра': военно-морской эксперт рассказал, как может разворачиваться операция по освобождению Крыма

Силы обороны Украины успешно уничтожают средства российской противовоздушной обороны в оккупированном Крыму. Этот шаг является первым в операциях по освобождению захваченных врагом территорий: сначала уничтожается ПВО, затем бомбами и ракетами работает авиация, после чего начинают атаковать наземные войска. И если с ударами по средствам ПВО мы имеем успехи, то говорить о сухопутной операции в Крыму пока рано.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA сказал военно-морской эксперт, капитан I-го ранга в отставке Владимир Заблоцкий. Он отметил, что украинские военные по состоянию на данный момент уже нанесли ряд ударов по целям в Крыму, прежде всего по средствам ПВО, поэтому оккупанты были вынуждены пополнять их новыми резервами.

"Уничтожение ПВО – это свидетельство движения в направлении формирования будущего поля боя. По классике жанра, сначала уничтожаются средства ПВО, затем идет авиация, которая накрывает бомбами и ракетами оставшиеся цели, а затем начинают атаковать наземные войска. Приблизительно так оно выглядит", – рассказал эксперт.

Украина наносит удары по объектам россиян в Крыму, постоянно уничтожая радиолокационные станции, а также атакуя аэродромы. На последних, как известно, есть нефтебазы с горючим, которое после успешных попаданий горит днями, а иногда и неделями.

По словам Заблоцкого, в случае с уничтожением ПВО проблемой врага является то, что в России таких средств уже почти не производят – у них нет такой возможности, времени и комплектующих. В начале полномасштабной войны РФ имела около 350-400 комплексов ПВО, которые Украина "проредила" почти на треть.

"К сожалению, о сухопутной операции в Крыму говорить рано, потому что обстоятельства во многом не зависят от нас. Однако ситуация не является критической, она контролируемая. Мы успешно "перемалываем" наступательный потенциал противника, его пехоту и технику. Насчет танков мы уже имеем преимущество на определенных участках. Наблюдается прогресс в нашу пользу, но это время", – заметил военный.

Сейчас, говорит он, соотношение сил с противником составляет 1:4 – россияне преобладают в разы, но если оценивать качество вооружения, то здесь преимущество на нашей стороне. Заблоцкий считает, что этот показатель будет в 2025-2026 годах увеличиваться в нашу пользу.

"По классике жанра": военно-морской эксперт рассказал, как может разворачиваться операция по освобождению Крыма

Как сообщал OBOZ.UA, партизанское движение "Атеш" информирует, что российские войска увеличивают количество систем ПВО во временно оккупированном Крыму, одновременно ослабляя другие участки фронта. Захватчики накапливают пусковые установки систем С-400 и радиолокационные станции.

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