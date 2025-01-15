'По классике жанра': военно-морской эксперт рассказал, как может разворачиваться операция по освобождению Крыма

Силы обороны Украины успешно уничтожают средства российской противовоздушной обороны в оккупированном Крыму. Этот шаг является первым в операциях по освобождению захваченных врагом территорий: сначала уничтожается ПВО, затем бомбами и ракетами работает авиация, после чего начинают атаковать наземные войска. И если с ударами по средствам ПВО мы имеем успехи, то говорить о сухопутной операции в Крыму пока рано.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA сказал военно-морской эксперт, капитан I-го ранга в отставке Владимир Заблоцкий. Он отметил, что украинские военные по состоянию на данный момент уже нанесли ряд ударов по целям в Крыму, прежде всего по средствам ПВО, поэтому оккупанты были вынуждены пополнять их новыми резервами.

"Уничтожение ПВО – это свидетельство движения в направлении формирования будущего поля боя. По классике жанра, сначала уничтожаются средства ПВО, затем идет авиация, которая накрывает бомбами и ракетами оставшиеся цели, а затем начинают атаковать наземные войска. Приблизительно так оно выглядит", – рассказал эксперт.

Украина наносит удары по объектам россиян в Крыму, постоянно уничтожая радиолокационные станции, а также атакуя аэродромы. На последних, как известно, есть нефтебазы с горючим, которое после успешных попаданий горит днями, а иногда и неделями.

По словам Заблоцкого, в случае с уничтожением ПВО проблемой врага является то, что в России таких средств уже почти не производят – у них нет такой возможности, времени и комплектующих. В начале полномасштабной войны РФ имела около 350-400 комплексов ПВО, которые Украина "проредила" почти на треть.

"К сожалению, о сухопутной операции в Крыму говорить рано, потому что обстоятельства во многом не зависят от нас. Однако ситуация не является критической, она контролируемая. Мы успешно "перемалываем" наступательный потенциал противника, его пехоту и технику. Насчет танков мы уже имеем преимущество на определенных участках. Наблюдается прогресс в нашу пользу, но это время", – заметил военный.

Сейчас, говорит он, соотношение сил с противником составляет 1:4 – россияне преобладают в разы, но если оценивать качество вооружения, то здесь преимущество на нашей стороне. Заблоцкий считает, что этот показатель будет в 2025-2026 годах увеличиваться в нашу пользу.

Как сообщал OBOZ.UA, партизанское движение "Атеш" информирует, что российские войска увеличивают количество систем ПВО во временно оккупированном Крыму, одновременно ослабляя другие участки фронта. Захватчики накапливают пусковые установки систем С-400 и радиолокационные станции.

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