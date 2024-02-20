По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил ракеты и Shahed с восточного направления

Около половины территории Украины вечером 20 февраля находилось в режиме воздушной тревоги. Противник запустил ракеты с востока, а также в очередной раз организовал дроновую атаку с применением БПЛА типа Shahed.

О запуске вражеских ракет Воздушные силы ВСУ сообщили в Telegram в 19:32 вторника. Они летели с восточного направления. Около 19:50 агрессор совершил повторные пуски.

Неофициальные мониторинговые каналы писали, что, вероятно, оккупанты применили комбинированную атаку – ракеты воздушного базирования Х-22 (из самолетов Ту-22М3) и баллистические "Искандеры" из наземных пусковых установок.

Примерно в 20:00 Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили об угрозе применения ударных беспилотников. Российские дроны заходили на нашу территорию с юга и двигались над Днепропетровщиной и Запорожской областью в направлении севера.

Спустя полчаса об угрозе ударов Shahed заявили в Харьковской области.

По состоянию на 20:40 тревога продолжалась в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской областях (Луганщина и Крым постоянно обозначены красным на карте тревог).

В 20:43 сирена прозвучала также на Херсонщине.

Как писал OBOZ.UA:

– За последние месяцы агрессор всего один раз запустил по Украине ракеты морского базирования "Калибр" – во время массированной атаки 15 февраля.

– Спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что у вражеского Черноморского флота есть проблемы с логистикой. Кроме того, ВПК страны-агрессора не может работать в том объеме, в котором захватчики привыкли использовать "Калибры".

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