По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

В ночь на среду, 21 февраля, российские оккупанты снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed. Враг запустил новую партию дронов, по областям начала распространяться воздушная тревога.

В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе ударных БПЛА для Запорожской и Днепропетровской областей. "Вражеские дроны на севере Запорожья, курсом на Днепропетровщину, Павлоград", – отметили военные.

Также была объявлена тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения с востока.

В 00:50 в Запорожской и Днепропетровской областях уже объявили отбой тревоги.

Напомним, что вечером 20 февраля около половины территории Украины находились в режиме воздушной тревоги. Противник запустил ракеты с востока, а также в очередной раз организовал дроновую атаку с применением БПЛА типа Shahed.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба Украины в течение ночи 20 февраля уничтожили все 23 дрона-камикадзе типа Shahed-136/131, которые оккупанты запустили преимущественно по югу. Враг также использовал для ударов три ракеты.

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