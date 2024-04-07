По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Вечером в субботу, 6 апреля, в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. Ее объявили из-за того, что российские оккупанты снова запустили дроны-камикадзе типа Shahed.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ. В частности, по состоянию на данный момент угроза для Запорожской, Херсонской областей и Днепропетровщины.

"Несколько групп БПЛА в Херсонской области, курс северо-западный", – говорится в сообщении.

Кроме того, ударные БПЛА фиксируются на севере Харьковщины, курс южный. Угроза есть для Кривого Рога.

По состоянию на 00:45 7 апреля угроза для Харькова. Также несколько групп БпЛА следуют из Херсона, через Днепропетровщину в северном направлении.

В связи с угрозой украинцев призывали пройти в укрытие.

Стоит отметить, что днем 6 апреля российские войска снова атаковали Харьков. По Шевченковскому району города они ударили авиабомбами. Известно о погибшем и раненом.

Напомним, утром 6 апреля стало известно, что во время ночной вражеской комбинированной атаки на Украину силы ПВО сбили 28 БПЛА и три ракеты. Однако не обошлось без прилетов.

В частности, войска РФ атаковали Харьковщину ракетами и БПЛА, по состоянию на 8 часов утра 6 апреля известно о 6 погибших, 10 раненых и значительных разрушениях, впоследствии количество жертв возросло до 7 человек.

По Запорожью захватчики били два дня подряд: после обеда 5 апреля и на рассвете 6 апреля. В результате вчерашней атаки пострадали более 20 человек, среди них – дети, погибли четыре человека, есть значительные разрушения. Вторая атака была направлена на промышленные предприятия региона, обошлось без жертв.

Кроме того, армия Путина ночью атаковала ракетами курорт в Славянске, разрушив одно из зданий комплекса.

А в Киевской области в результате падения обломков произошел пожар. Горело также агропромышленное предприятие в Херсонской области, в которое попал вражеский дрон.