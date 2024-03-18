По всей территории Украины воздушная тревога: есть угроза ракетного удара

В Украине огласили масштабную воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Враг поднял в небо истребитель МиГ-31К, являющийся носителем аэробалистических ракет "Кинжал".

"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – говорится в сообщении Воздушных сил Вооруженных сил Украины по состоянию на 16.00 понедельника, 18 марта.

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