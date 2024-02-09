Почему Залужного сняли с должности: названы реальные причины

Причиной снятия Валерия Залужного с должности якобы является "системная усталость" президента Владимира Зеленского от главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Также – ряд проблем в армии, в частности в логистике и с человеческими ресурсами.

Об этом OBOZ.UA узнал от источника в Министерстве обороны. По словам нашего собеседника, усталость Зеленского от Залужного и неспособность работать совместно в команде привели к тому, что у ВСУ появился новый главнокомандующий.

Формально называются проблемы с логистикой и с человеческими ресурсами, отсутствие плана военных действий.

Кроме того, некоторые пожелания экс-главнокомандующего к иностранным партнерам были нереализуемыми. К примеру, в СМИ заявляли, что Залужный во время визита главы Пентагона Ллойда Остина якобы говорил о необходимости 17 миллионов снарядов. Такое количество не выйдет изготовить даже за несколько лет.

По словам источника, главное, что президент не чувствовал готовность Залужного работать в предложенном режиме и то, что бывший главнокомандующий "не смог добиться желаемых результатов во время нескольких операций".

Как писал OBOZ.UA:

– Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный был уволен 8 февраля. Его заменил Александр Сырский, который командовал Сухопутными войсками ВСУ.

– Зеленский сообщил, что предложил Залужному "и дальше быть в команде". 8 февраля гарант подписал указ о присвоении "железному генералу" звания Героя Украины. Также звание Героя Украины получили начальник ГУР Кирилл Буданов и подполковник Вячеслав Агеев.

– 9 февраля Александр Сырский сделал первое заявление в роли главнокомандующего. В частности, он заверил, что главной ценностью были и есть жизнь и здоровье украинских воинов.

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