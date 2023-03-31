Под Бахмутом ''Волки Да Винчи'' нанесли мощные удары по оккупантам трофейной гаубицей. Видео

Бойцы батальона "Волки Да Винчи" 67-й отдельной механизированной бригады показали, как под Бахмутом наносят удары по оккупантам. Бить врага им помогает трофейная гаубица "Мста-Б".

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Репортаж с передовой опубликовала пресс-служба 67-й ОМБр. "Под Бахмутом пушкари батальона "Волки Да Винчи" 67 ОМБр ДУК уничтожают врага из трофейной гаубицы Мста-Б", – говорится в публикации (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В подразделении отметили, что цена нашей свободы – это "кровь пехоты и пот артиллерии".

"Лучше мы будем сидеть на передовой, чем наши дети, боясь каких-то ракетных ударов или еще чего-то. Сегодня мы тут, завтра в другом месте. И так уже целый год. Если вспоминать начало вторжения, то так, приехали в одну точку, отработали, через неделю поехали в другую точку, отработали. Прошло несколько дней, снова сменили место. И так почти по всей линии фронта", – рассказал один из "Волков Да Винчи".

Защитник добавил, что, возможно, именно благодаря российской военной агрессии украинцы получили "толчок к единению и понимаю ценностей" своей страны: "То, что нужно любить, ценить и беречь то, что мы имеем".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Бойцы батальона "Волки Да Винчи" взяли штурмом позицию вагнеровцев под Бахмутом. Защитники показали видео, снятое от первого лица.

– ВСУ успешно атаковали оккупантов на трех позициях под Авдеевкой и захватили пленных. Операцию посвятили памяти погибшего в Бахмуте Дмитрий Коцюбайла, комбата "Волков Да Винчи".

– По данным Генштаба ВСУ, украинские защитники за минувшие сутки отбили 22 атаки на Бахмут. Город-крепость остается одним их эпицентров боевых действий.

–Военные показали, как выглядит Бахмут после месяцев горячих боев. Ожесточенная битва за город продолжается уже около девяти месяцев.

– Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что на некоторых участках фронта под Бахмутом оккупанты заметно нервничают: "Время играет против них, а человеческого ресурса для штурмов наших позиций остается меньше".