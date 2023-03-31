newspaper
img

Под Бахмутом "Волки Да Винчи" нанесли мощные удары по оккупантам трофейной гаубицей. Видео

Анна Паскевич
War
2 минуты
8,9 т.
Под Бахмутом 'Волки Да Винчи' нанесли мощные удары по оккупантам трофейной гаубицей. Видео

Бойцы батальона "Волки Да Винчи" 67-й отдельной механизированной бригады показали, как под Бахмутом наносят удары по оккупантам. Бить врага им помогает трофейная гаубица "Мста-Б".

Видео дня

Репортаж с передовой опубликовала пресс-служба 67-й ОМБр. "Под Бахмутом пушкари батальона "Волки Да Винчи" 67 ОМБр ДУК уничтожают врага из трофейной гаубицы Мста-Б", – говорится в публикации (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Под Бахмутом ''Волки Да Винчи'' нанесли мощные удары по оккупантам трофейной гаубицей. Видео

В подразделении отметили, что цена нашей свободы – это "кровь пехоты и пот артиллерии".

Под Бахмутом ''Волки Да Винчи'' нанесли мощные удары по оккупантам трофейной гаубицей. Видео

"Лучше мы будем сидеть на передовой, чем наши дети, боясь каких-то ракетных ударов или еще чего-то. Сегодня мы тут, завтра в другом месте. И так уже целый год. Если вспоминать начало вторжения, то так, приехали в одну точку, отработали, через неделю поехали в другую точку, отработали. Прошло несколько дней, снова сменили место. И так почти по всей линии фронта", – рассказал один из "Волков Да Винчи".

Под Бахмутом ''Волки Да Винчи'' нанесли мощные удары по оккупантам трофейной гаубицей. Видео

Защитник добавил, что, возможно, именно благодаря российской военной агрессии украинцы получили "толчок к единению и понимаю ценностей" своей страны: "То, что нужно любить, ценить и беречь то, что мы имеем".

Под Бахмутом ''Волки Да Винчи'' нанесли мощные удары по оккупантам трофейной гаубицей. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Бойцы батальона "Волки Да Винчи" взяли штурмом позицию вагнеровцев под Бахмутом. Защитники показали видео, снятое от первого лица.

– ВСУ успешно атаковали оккупантов на трех позициях под Авдеевкой и захватили пленных. Операцию посвятили памяти погибшего в Бахмуте Дмитрий Коцюбайла, комбата "Волков Да Винчи".

– По данным Генштаба ВСУ, украинские защитники за минувшие сутки отбили 22 атаки на Бахмут. Город-крепость остается одним их эпицентров боевых действий.

–Военные показали, как выглядит Бахмут после месяцев горячих боев. Ожесточенная битва за город продолжается уже около девяти месяцев.

– Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что на некоторых участках фронта под Бахмутом оккупанты заметно нервничают: "Время играет против них, а человеческого ресурса для штурмов наших позиций остается меньше".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!