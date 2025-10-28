Подошли вплотную к врагу: в ССО показали, как пулеметчик отработал по оккупантам на их же позиции. Видео

Украинские защитники продолжают выполнять молниеносные операции под носом российских военных. Так бойцам Сил специальных операций удалось проникнуть на одну из вражеских позиций и ликвидировать трех захватчиков.

Об этом сообщили в Telegram-канале ССО. Там также обнародовали видео, на котором можно наблюдать профессиональную работу пулеметчика.

В результате операции уничтожены трое военных РФ

Известно, что в ходе проведения специальных действий одним из украинских подразделений, группа ССО провела налет на замаскированные позиции россиян на Северо-Слобожанском направлении.

Наши воины незаметно приблизились к позициям противника, осуществили дополнительную разведку с помощью дрона и уничтожили вражеский объект с высокой точностью.

"В результате успешного налета вражеская группа в количестве трех человек уничтожена", – говорится в сообщении.

Какова ситуация на этом отрезке фронта

По информации Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 8 утра 28 октября на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки украинские военные отбили десять атак противника. Также враг нанес 10 авиаударов с применением 24 управляемых авиабомб, а также совершил 149 обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

Напомним, воины Сил специальных операций провели успешную разведку на подконтрольной врагу территории на Северо-Слобожанском направлении. Бойцы зашли на российские позиции и зачистили их, уничтожив всех оккупантов. Также защитники прихватили с собой документы и средства связи ликвидированных россиян.

Как писал OBOZ.UA, ранее на Северо-Слобожанском направлении бойцы Сил специальных операций ВСУ провели успешную атаку на позиции 810-й бригады морской пехоты России. В результате "зачистки" были уничтожены трое оккупантов, а еще один захвачен в плен.

