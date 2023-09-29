Погиб во время разминирования Донетчины: в Полтаве попрощались с сапером Дмитрием Цысем. Фото

В Полтаве провели в последний путь сапера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Дмитрия Цыся. В начале сентября ему исполнилось 24 года, менее чем две недели спустя он получил несовместимые с жизнью ранения в Донецкой области.

Автомобиль, в котором ехал сапер, подорвался на мине близ Лимана 15 сентября, 26 числа, несмотря на усилия медиков, Дмитрий скончался. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

"В Полтаве попрощались с пиротехником Дмитрием Цысем. Отдать честь Герою и провести в последний путь пришли коллеги Дмитрия, родные и друзья. Похоронили спасателя на Аллее Героев на Затуринском кладбище", – говорится в сообщении, опубликованном 29 сентября.

В МВД уточнили: ставшие смертельными ранения Дмитрий Цысь получил во время разминирования Донетчины 15 сентября. В лесном массиве близ Лимана автомобиль саперов ГСЧС, в котором ехал и сержант службы гражданской защиты Дмитрий Витальевич Цысь, наехал на противотанковую мину.

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"Дмитрий получил баротравмы, ожоги лица и верхних конечностей. Он был госпитализирован в Лиманскую больницу и в этот же день переведен в Ожоговый центр Киевской городской больницы №2. К сожалению, спасти Дмитрия врачам не удалось", – рассказали в МВД.

Сердце спасателя остановилось в столице 26 сентября.

3 сентября он отпраздновал 24-й день рождения.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб айдаровец Владимир Ищенко. Воин стоял на защите родной земли с 2014 года. В момент гибели был военнослужащим 59 бригады, в состав которой входит отдельный штурмовой батальон "Айдар".

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59-й бригады отдельного штурмового батальона "Айдар" Владимир Ищенко, воевавший за свободу нашей страны с 2014 года.