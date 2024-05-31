Пограничники показали, как разносят из миномета позиции врага на востоке. Видео

Украинские пограничники бригады "Стальная граница" на восточном направлении эффектно ударили по позициям российских оккупантов. Места базирования врага разнесли из 120-мм миномета.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram Госпогранслужбы. На кадрах видно, как оккупанты суетятся и пытаются спасаться бегством.

15-й мобильный пограничный отряд "Стальная граница" был сформирован в феврале 2023 года. В его составе персонал, участвовавший в обороне Азовстали, на Лиманском и Бахмутском направлениях, границе с Россией. Подразделение оснащено противотанковыми и артиллерийскими средствами, имеет группу аэроразведки и расчеты ПЗРК.

Напомним, ранее пограничники "Стальной границы" разрушили опорный пункт оккупантов на востоке. Удары также нанесли с помощью минометов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Воины 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского ВСУ показали результаты неудачного вражеского "мясного штурма", который оккупанты устроили прямо посреди белого дня. Противник потерял живую силу и бронетехнику.

– Спецназовцы из рядов Нацгвардии поразили оккупантов в боях на Харьковском направлении 29 мая. Защитники уничтожили российские "буханки", пикап, миномет и "гольфкар", везший захватчикам провизию.

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