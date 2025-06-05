'Покрышки и нарисованные самолеты не спасли': Игнат раскрыл детали провала РФ в защите авиации

Россияне используют странную "технологию защиты" самолетов от атак дронов – цепляют на них шины, а также размещают на аэродромах нарисованные воздушные суда, считая, что такой способ может обмануть "машинное зрение". Но все это не помогло российской авиации спастись от масштабных потерь в результате удачной операции СБУ "Паутина".

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Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. Он назвал эту операцию беспрецедентной в истории.

"Я думаю, что здесь надо поблагодарить нашу СБУ и всех, кто присоединился к этой операции. Вся Украина. И не только Украина, скажем так. Потому что беспрецедентная в истории операция была действительно проведена", – подчеркнул Игнат.

Он отметил, что раньше украинцы радовались даже одному уничтоженному самолету А-50 или Ту-22. И это уже был для нас "неописуемый праздник".

"А здесь, собственно, подтвержденное уничтожение или повреждение такого огромного количества. Конечно, имеют они еще самолеты. Конечно, есть у них еще ракеты и угроза никуда не исчезает. Но был существенно уменьшен арсенал этой техники, которая является уникальной в своем роде в мире", – говорит Игнат.

А что касается покрышек и рисунков на взлетных полосах, то они никак не помогли вражеским военным самолетам спастись от удара украинскими дронами. Это стало темой мемов, причем смеялись над такой "защитой" даже в России.

"Покрышки, рисунки на взлетных полосах самолетов – все из этого, собственно, уже сделали определенные мемы. Не знаю, чем оно может помочь", – отметил представитель Воздушных сил ВСУ.

Он рассказал, что самолет не имеет брони, его корпус изготавливают из дюралюминия и он легко прошивается обломками даже небольшого взрывного устройства.

"Поэтому все уже над теми покрышками посмеялись. В том числе и российские профильные паблики, которые пишут об авиации. Они тоже уже успели потроллить, что, мол, ни покрышки не спасти, ни нарисованные на взлетных полосах силуэты самолетов", – рассказал спикер.

Напомним, в воскресенье, 1 июня, дроны СБУ атаковали военные аэродромы страны-агрессора РФ в Мурманской, Иркутской, Рязанской, Ивановской и Амурской областях. В результате был поражен 41 вражеский самолет.

В частности, впервые под украинский удар попала авиабаза "Белая" в Сибири. Спецоперацию СБУ назвали "российским Перл-Харбором" и поворотным моментом в истории войн.

По словам президента Владимира Зеленского, операцию готовили более полутора лет, а ее центр размещался рядом с офисом ФСБ в одном из регионов России.

Утром 4 июня источники OBOZ.UA в СБУ предоставили уникальные кадры подготовки к операции "Паутина". На видео показано начало спецоперации, когда фуры, загруженные модульными домиками с дронами, отправлялись в путь.

Как сообщал OBOZ.UA:

Спутниковые снимки аэродрома "Оленья" в Мурманской области подтвердили уничтожение бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-22М3 и военно-транспортного самолета Ан-12. Всего на авиабазах "Белая" и "Оленья" уничтожено семь Ту-95МС, четыре Ту-22М3 и один Ан-12. Также, вероятно, еще один бомбардировщик Ту-95МС получил повреждения.

Служба безопасности Украины обнародовала уникальные кадры операции "Паутина", в результате которой поражен 41 военный самолет стратегической авиации России. В ведомстве показали часть самых ярких кадров поражений – удары FPV-дронов по российским аэродромам "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая".

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