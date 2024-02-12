Полная перезагрузка: глава Общественной лиги Украина–НАТО объяснил, чего ожидать от ротаций в ВСУ. Видео

Глава общественной лиги Украина–НАТО Сергей Джердж считает, что радикальных изменений от ротаций в Вооруженных силах Украины ожидать не нужно. По его убеждению, стратегия войны остается одна – нужно освободить всю территорию Украины.

Об этом Сергей Джердж рассказал в прямом эфире ObozTV. Он отметил, что новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Станиславович Сырский тщательно подбирает кадры в свою команду.

"Очевидно, что он (Сырский, – ред.) подбирает кадры под свое видение, под свою концепцию ведения войны. Сырский знает этих людей, знает этих военных, их опыт, их военную подготовку, их образование. Учитывая все это, будет вводить с ними эту концепцию. Я думаю, что есть определенные положительные ожидания", – сказал Джердж.

Он прогнозирует, что реальность может превзойти ожидания, которые пока среди общества не так велики.

Относительно того, изменятся ли принципы ведения войны, эксперт отметил, что каких-либо радикальных действий ожидать не стоит.

"Военных, реально, могут оценивать только другие военные. […] Нужно, чтобы эта команда сработалась, чтобы она разобралась в возможных задействованных ресурсах в военной помощи… Стратегия остается одна – нужно освободить всю территорию Украины", – объяснил председатель Общественной лиги Украина–НАТО.

Напомним, в начале февраля в военном руководстве страны произошли кардинальные перемены. Президент Владимир Зеленский 8 февраля назначил новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины генерал-полковника Александра Сырского. В то же время глава государства анонсировал масштабные изменения на руководящих должностях в армии. Эти изменения не заставили себя ждать – и в течение нескольких дней после назначения Сырского в армии происходили кадровые перестановки. О команде нового главнокомандующего ВСУ читайте в материале OBOZ.UA.

Новоназначенный главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский сделал первое заявление после назначения. Он наметил главные задачи, которые сейчас стоят перед украинским войском. Новый главком также провел первую встречу – вместе с министром обороны Рустемом Умеровым Сырский пообщался с генеральным инспектором Бундесвера Карстеном Брейером.