Помешали сдать такмед: бойцы ГУР атаковали военных РФ, которых не спешили спасать. Видео

Украинские военные продолжают уничтожать врага, в том числе и на временно оккупированной территории Запорожской области. На этот раз взвод россиян не сдал экзамен по тактической медицине "экзаменаторам" по разведке.

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Оккупанты понесли потери убитыми и тяжелоранеными, которых, однако никто не спешил их спасать. Видео ракетного удара по скоплению врага было опубликовано в Главном управлении разведки.

Взвод российских захватчиков собрался на временно оккупированной территории Запорожской области, чтобы отработать на полигоне навыки тактической медицины и эвакуации.

"Скопление вражеского личного состава обнаружили воины ГУР МО Украины и решили добавить московитам практической составляющей. Средствами ОУВ "Таврия" нанесли по полигону ракетный удар. Экзамен захватчики не сдали. Зафиксированные кадры проваленного оккупантами экзамена – смотрите видео. Слава Украине!" – говорится в сообщении разведки.

Ранее сообщалось, что в результате удара крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP по командному пункту в Марьино в Курской области РФ ликвидировано 18 российских оккупантов и 33 ранены. Среди них также северокорейские наемники. Кроме того, вероятно в число "двухсотых" или "трехсотых" попал российский генерал.

Как сообщал OBOZ.UA:

20 ноября в Курской области РФ был нанесен удар ракетами Storm Shadow. ВСУ впервые ударили по военным объектам на территории России британскими крылатыми ракетами.

Целью ракетного удара, вероятно, стал подземный командный пункт российских войск, который мог использоваться не только для связи, но и для координации военных операций.

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