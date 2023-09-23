Попадание с первого выстрела: нацгвардейцы показали точную работу по блиндажу оккупантов. Видео

Российская террористическая армия продолжает нести огромные потери в живой силе на войне в Украине. Защитники страны уничтожают целые блиндажи с захватчиками.

На Запорожском направлении воины уничтожили вражеский блиндаж с одного попадания. Об этом сообщает 14-я Штурмовая бригада Национальной гвардии "Червона калина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Нацгвардейцы продемонстрировали высокий уровень подготовки артиллеристов. С одного выстрела блиндаж российских оккупантов разлетелся вдребезги.

Кроме того, в результате точного попадания сдетонировал боекомплект россиян, а остатки их подразделения начали бежать и покидать позиции.

Совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины бойцы Национальной гвардии успешно и методично выполняют боевые задания, уничтожая технику и личный состав российской армии.

"Пусть знают, что мы их видим. Мы отслеживаем каждый шаг, каждое движение российской техники. И как только цель появляется в поле нашего зрения – она будет уничтожена. Это ждет каждого оккупанта", – рассказывают бойцы "Червоной калины".

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Напомним, украинские войска прорвали линию обороны российских захватчиков в Вербовом на Запорожье. Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что наши войска добились успеха на левом фланге населенного пункта, и теперь главное – не потерять инициативу.

Ранее сообщалось, что 22 сентября Силы обороны Украины преуспели на Донетчине и в западной части Запорожской области. В частности, им удалось продвинуться юго-восточнее Клещиевки вблизи Бахмута и севернее Новопрокоповки на Мелитопольском направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 22 сентября Силы обороны ликвидировали на фронте еще 510 российских оккупантов. Численность армии двухсотых государства-террориста за весь период полномасштабной войны в Украине уже достигла 275 460 лиц.

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