Поражены десятки российских ПВО и РЛС: в Минобороны рассказали о результатах middle strike в апреле
Министерство обороны Украины сообщило результаты поражений middle strike, которые украинские войска осуществили в течение апреля. Тогда ВСУ атаковали российскую логистику, склады, штабы, системы ПВО и другие военные объекты.
Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства. Согласно отчету Минобороны, чаще всего украинские дронари поражали вражеские радарные системы.
Что удалось поразить
Согласно приведенным данным от Генштаба ВСУ, в течение апреля украинские армейцы поразили не менее 25 крупных объектов ПВО и РЛС противника, среди которых:
- радарные комплексы (РЛС): "Небо", "Каста", МР-10, "Ай-Петри", П-18, "Подлет" и РЛС 96Л6 – компонент тяжелого ЗРК С-400 "Триумф";
- самоходные ЗРК (шесть штук): "Тор", "Бук", "Панцирь" (две единицы как зенитно-пушечные комплексы) и "Оса";
- также были поражены береговые ракетные комплексы "Бастион" в Крыму (количество не приведено).
Общее количество пораженных объектов РФ
Общее количество уничтоженных объектов военной инфраструктуры ВС РФ за апрель составляет:
- 25 систем ПВО и радиолокационных станций;
- более 65 складов и логистических узлов;
- 33 пункта управления БПЛА, склады и мастерские дронов;
- 17 полевых штабов и пунктов управления;
- более 20 районов скопления живой силы и техники врага.
Кроме того, в ведомстве также отметили недавнюю операцию украинских дронаров по поражению российских вертолетов Ми-17 и Ми-28 "Ночной охотник", в результате которого был ликвидирован и один из бортмехаников .
Отдельно в оборонном ведомстве отметили, что middle strike удары охватили временно оккупированные территории четырех областей, Крым, а также российское приграничье (Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Ростовскую и Брянскую области).
"Апрельские удары сформировали целостную кампанию истощения: "ослепление" системы ПВО открывает окна для новых ударов, уничтожение складов ограничивает огневой и материальный ресурс оккупантов, а подавление инфраструктуры управления БпЛА и штабов деградирует способность противника координировать действия на поле боя", – говорится в сообщении Минобороны.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский после недавней встречи с министром обороны Михаилом Федоровым акцентуав, что middle strike является приоритетом на ближайшие месяцы.
"В этом году уже законтрактовано в пять раз больше средств middle strikes, чем в прошлом году, и мы будем и в дальнейшем масштабировать контрактирование и производство", – отмечал он.
Напомним, ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявлял, что в Украине испытали новое поколение ударных FPV-дронов, которые уже в ближайшее время могут начать массово поставлять на фронт. Часть из них полностью выполнила все задачи в условиях, максимально приближенных к боевым.
Как сообщал OBOZ.UA, Минобороны запускает новый уровень "малой" ПВО. Вводится дистанционное управление дронами-перехватчиками на значительных расстояниях.
