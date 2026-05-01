Поражены десятки российских ПВО и РЛС: в Минобороны рассказали о результатах middle strike в апреле

Министерство обороны Украины сообщило результаты поражений middle strike, которые украинские войска осуществили в течение апреля. Тогда ВСУ атаковали российскую логистику, склады, штабы, системы ПВО и другие военные объекты.

Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства. Согласно отчету Минобороны, чаще всего украинские дронари поражали вражеские радарные системы.

Что удалось поразить

Согласно приведенным данным от Генштаба ВСУ, в течение апреля украинские армейцы поразили не менее 25 крупных объектов ПВО и РЛС противника, среди которых:

радарные комплексы (РЛС): "Небо", "Каста", МР-10, "Ай-Петри", П-18, "Подлет" и РЛС 96Л6 – компонент тяжелого ЗРК С-400 "Триумф";

самоходные ЗРК (шесть штук): "Тор", "Бук", "Панцирь" (две единицы как зенитно-пушечные комплексы) и "Оса";

также были поражены береговые ракетные комплексы "Бастион" в Крыму (количество не приведено).

Общее количество пораженных объектов РФ

Общее количество уничтоженных объектов военной инфраструктуры ВС РФ за апрель составляет:

25 систем ПВО и радиолокационных станций;

более 65 складов и логистических узлов;

33 пункта управления БПЛА, склады и мастерские дронов;

17 полевых штабов и пунктов управления;

более 20 районов скопления живой силы и техники врага.

Кроме того, в ведомстве также отметили недавнюю операцию украинских дронаров по поражению российских вертолетов Ми-17 и Ми-28 "Ночной охотник", в результате которого был ликвидирован и один из бортмехаников .

Отдельно в оборонном ведомстве отметили, что middle strike удары охватили временно оккупированные территории четырех областей, Крым, а также российское приграничье (Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Ростовскую и Брянскую области).

"Апрельские удары сформировали целостную кампанию истощения: "ослепление" системы ПВО открывает окна для новых ударов, уничтожение складов ограничивает огневой и материальный ресурс оккупантов, а подавление инфраструктуры управления БпЛА и штабов деградирует способность противника координировать действия на поле боя", – говорится в сообщении Минобороны.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский после недавней встречи с министром обороны Михаилом Федоровым акцентуав, что middle strike является приоритетом на ближайшие месяцы.

"В этом году уже законтрактовано в пять раз больше средств middle strikes, чем в прошлом году, и мы будем и в дальнейшем масштабировать контрактирование и производство", – отмечал он.

Напомним, ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявлял, что в Украине испытали новое поколение ударных FPV-дронов, которые уже в ближайшее время могут начать массово поставлять на фронт. Часть из них полностью выполнила все задачи в условиях, максимально приближенных к боевым.

Как сообщал OBOZ.UA, Минобороны запускает новый уровень "малой" ПВО. Вводится дистанционное управление дронами-перехватчиками на значительных расстояниях.

