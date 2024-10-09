Портников объяснил, могут ли выборы в США дать импульс завершению войны в Украине и что стоит за инициативами Китая

Кто бы ни победил на президентских выборах в США, республиканец Дональд Трамп или представительница демократов Камала Гаррис, на завершение войны в Украине это существенно не повлияет. Ни один из кандидатов не имеет, что предложить российскому диктатору Владимиру Путину, а значит, не о чем вести переговоры.

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Такое мнение высказал политический аналитик, публицист Виталий Портников. Он убежден: единственное, что может заинтересовать кремлевского лидера – контроль над Украиной.

"На мой взгляд, от победы на президентских выборах в США любого кандидата ничего серьезно не изменится. Потому что ни Трампу, ни Гаррис нечего предложить Путину такого, что поможет ему согласиться на переговоры", – сказал аналитик.

"Они же не могут ему сказать – "забирай Украину, и на этом наши проблемы исчерпываются". А все остальное его не интересует", – убежден Портников.

Он подчеркнул, что при отсутствии предложений переговоры вести нельзя.

Портников также прокомментировал инициативы Китая, который пытается противодействовать украинскому мирному плану и создал платформу "Друзья мира", участники которой согласились с предложениями Китая и Бразилии о прекращении войны.

"Опять-таки предложения по этой платформе Россию не устраивают, потому что они предусматривают прекращение огня по линии столкновения без каких-либо гарантий того, что Украина не окажется в западной зоне влияния", – пояснил публицист.

По его словам, прекращение огня в соответствии с китайским планом не гарантирует безопасность Украины, но и России не даст уверенности, что наше государство будет в сфере ее влияния.

"Поэтому Китаю тоже нечего предложить России", – убежден Портников.

Он назвал инициативу Китая игрой в еще одну альтернативную платформу, где будут другие страны-участники и главным героем будет не Украина или США.

"Китай считает любой украинский форум мира платформой, инициированной Штатами, поэтому стремится инициировать собственную. То есть это просто переведение софитов в другую сторону", – отметил аналитик.

Китайско-бразильская инициатива "Друзья мира" продвигает политические переговоры по достижению мира, нерасширению площади ведения боевых действий, недопущению эскалации и ненагнетанию ситуации любой стороной.

Китай фактически предлагает заморозить линию фронта, которая будет на момент принятия мирного плана. Это означает, что Украина останется без части своей территории, оккупированной РФ, с непонятными перспективами и на неопределенный срок.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Гаррис заявила, что не готова к двусторонним переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу войны России против Украины. Она убеждена, что в любых переговорах обязательно должна участвовать Украина.

– Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что "ему нравится" лидер украинского государства Владимир Зеленский. Также представитель Республиканской партии повторил свое утверждение: мол, если бы он возглавлял Америку, Владимир Путин "никогда бы не пошел на Украину" полномасштабной войной.

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