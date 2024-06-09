Пошел добровольцем вслед за папой: на фронте отдал жизнь за Украину 20-летний Герой из Бердянска

В боях за Украину погиб молодой воин Денис Заживихин из временно оккупированного Бердянска. На фронт парень пошел добровольцем – вслед за отцом Сергеем, уже защищавшим родную землю.

Герою, погибшему 30 мая на Купянском направлении, навсегда будет 20 лет. Трагическое известие сообщило издание "Бердянск 24".

"Война забрала еще одну совсем юную судьбу. Денису навсегда 20... Папа Дениса Сергей Заживихин тоже защищает Украину. Как он рассказал "Бердянск 24", сын ушел на фронт добровольцем. Сначала парня не брали из-за возраста, но в конце концов в Киеве ему удалось попасть в Бердянская ТРО", – говорится в сообщении.

В рядах 11 батальона Территориальной обороны ВСУ отец и сын Заживихины прошли немало горячих направлений российско-украинской войны. За плечами у них – бои на Запорожском направлении, а также на Сумщине. В последнее время они воевали на Купянском направлении. Недавно Денис Заживихин получил звание сержанта.

Однако 30 мая жизнь Героя оборвалась на Купянском направлении. По состоянию на 9 июня похоронить воина еще не удалось.

Напомним, ранее стало известно, что в районе Волчанска погиб защитник из Ивано-Франковской области. Михаил Грудей был родом из села Розтоки Ивано-Франковской области. Защитнику было всего 29 лет.

Также сообщалось, что на фронте пал защитник из Полтавской области. 49-летний военнослужащий Андрей Журавль из Полтавской области. Несколько дней воина считали пропавшим без вести, однако страшное известие о его гибели подтвердилось.