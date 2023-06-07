После подрыва Каховской ГЭС оккупанты запретили эвакуацию с подтопленных территорий и выгоняют гражданских из двухэтажных домов

Российские оккупанты продолжают совершать зверские преступления на украинской земле. После подрыва Каховской ГЭС они не только запретили эвакуацию с подтопленных территорий, а еще и выгоняют гражданских из двухэтажных домов, чтобы самим спастись от наводнения.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба по состоянию на вечер 7 июня. От преступлений захватчиков страдают, в частности, жители Голой Пристани в Херсонской области.

"Российская Федерация не занимается проблемами местного населения на захваченных территориях, способна на любые преступления и масштабные разрушения", – говорится в сообщении.

Так, в городе Голая Пристань оккупанты выгоняют владельцев двухэтажных домов из помещений и сами располагаются в них.

Более того, на крышах этих построек захватчики обустраивают огневые позиции.

Но и это еще не все зверские поступки, на которые способны оккупанты. По данным Генштаба, жители поселка Казачьи Лагеря, оказавшиеся в зоне подтопления, не дождались помощи от оккупационной власти и пытались самостоятельно выехать из частично подтопленного населенного пункта.

Но российские военнослужащие будучи пьяными заблокировали все возможные пути покидания города и запретили эвакуацию.

Отметим, оккупанты взорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня, в 2:50. Президент Украины после этого созвал срочное заседание СНБО. Владимир Зеленский назвал устроенный Россией теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 14:00 среды МВД Украины отчитывалось о том, что от наводнения пострадали 29 населенных пунктов, из них 19 – на подконтрольной Украине территории, 10 – под временной оккупацией.

Компания Maxar также публиковала спутниковые снимки последствий подрыва Каховской гидроэлектростанции. По оценкам компании, от затоплений пострадало свыше 2500 квадратных километров юга Украины.

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