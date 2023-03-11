ВСУ ликвидировали еще 1010 окупантов, уничтожено 10 танков: новые данные Генштаба о потерях РФ

По состоянию на утро 11 марта 2023 года армия РФ в войне с Украиной лишилась 158 000 военных. Из них 1010 оккупантов было ликвидированы украинскими защитниками за последние сутки.

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Об этом сообщает пресс-центр Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что наибольшие потери противник понес в Донецкой области.

Согласно данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 11 марта 2023 года ориентировочно составляют:

- личного состава – 158 000 (+1010) оккупантов;

- танков ‒ 3458 (+10) единиц;

- боевых бронированных машин – 6762 (+20) единицы;

- артиллерийских систем – 2483 (+8) единицы;

- РСЗО – 493 (+2) единицы;

- средств ПВО – 257 (+1) единиц;

- самолетов – 304 (+0) единицы;

- вертолетов – 289 (+0) единиц;

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2108 (+1) единиц;

- крылатых ракет – 907 (+0) единиц;

- кораблей/катеров – 18 (+0) единиц;

- автомобильной техники и автоцистерн – 5344 (+7) единицы;

- специальной техники – 242 (+2) единицы.

Как известно, 24 февраля Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину с целью оккупации территории и свержения украинской власти. Однако украинский народ дал достойный отпор, сорвав первоначальные планы врага.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в течение предыдущих суток, 10 марта, Силы обороны Украины ликвидировали 870 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны защитники Украины ликвидировали уже 156 990 военнослужащих армии РФ.

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