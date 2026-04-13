Силы обороны сократили численность армии России еще на 960 оккупантов: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 960 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 312 тыс. 140 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 13 апреля в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали два танка (11 861), две боевые бронированные машины (24 386), 44 артиллерийские системы (39 915), одну РСЗО (1 728), одно средство ПВО (1 346), 1 528 БпЛА оперативно-тактического уровня (235 394).

Также уничтожены 185 единиц автомобильной техники и автоцистерн (89 099) и две единицы спецтехники (4 123).

За сутки Россия потеряла 1 765 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 435 самолетов, 350 вертолетов, 4 517 крылатых ракет, 33 корабля/катера, две подводные лодки.

