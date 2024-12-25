Россия потеряла уже более 779 тыс. оккупантов: за сутки ВСУ 'проредили' ряды врага на 1600 человек

Украинские воины накануне, 24 декабря, уменьшили численность российской армии на 1600 оккупантов. Общие потери врага к утру 25 декабря превысили 779 тысяч человек.

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Уничтожены также 127 единиц военной техники и вооружений. Обновленные данные о потерях вражеского войска обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с отминусованными накануне 1600 оккупантами общие боевые потери России за время полномасштабного вторжения достигли 779 320 захватчиков.

Утрачивал враг также технику и вооружение.

Так, за сутки украинские воины лишили россиян четырех танков (в целом Россия потеряла их уже 9628), восьми боевых бронированных машин (19923), 10 артиллерийских систем (21333) и 74 БПЛА оперативно-тактического уровня (20908).

Уничтожена также 31 единица автомобильной техники (32 117).

Неизменным пока остается общее количество уничтоженных российских РСЗО (1256), средств ПВО (1030), самолетов (369), вертолетов (329), крылатых ракет (2948), кораблей /катеров (28), подводных лодок (1) и специальной техники ( 3667).

Напомним, накануне в сети появилось видео, зафиксировавшее, как защитники Украины разбили колонну вражеской бронетехники на Времьевском направлении. Бой произошел возле населенного пункта Новый Комар. Врагу удалось ликвидировать с помощью FPV-дронов.

Также операторы Сил специальных операций ВСУ показали "охоту" на солдат из Северной Кореи, воюющих на стороне агрессора в Курской области РФ. За несколько дней только один экипаж защитников отминусовал более сотни таких военных.

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