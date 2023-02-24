Потери ВС РФ за год войны против Украины превысили 146,8 тыс. человек и более 3360 танков – Генштаб

Армия России, которая вторглась в Украину год назад, за это время потеряла тысячи единиц бронетехники и сотни – авиации. Однако больше всего враг потерпел поражение в личном составе – на сегодня ликвидировано уже свыше 146 тыс. солдат и офицеров оккупационных войск.

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Накануне ряды "двухсотых" пополнили 970 путинских захватчиков. Обновленные данные обнародовал в Facebook Генштаб ВСУ.

Так, общие боевые потери врага с 24.02.22 по 24.02.23 ориентировочно составляют:

– личный состав – около 146 820 (+970) человек ликвидировано;

– боевые бронированные машины – 6600 (+7);

– автомобильная техника и автоцистерны – 5224 (+9);

– танки ‒ 3363 (+13);

– артиллерийские системы – 2363 (+11);

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 2033 (+4);

– крылатые ракеты – 873 (+0);

– РСЗО – 474 (+3);

– самолеты – 299 (+0);

– вертолеты – 287 (+0);

– средства ПВО – 247 (+3);

– специальная техника – 229 (+1);

– корабли/катера ‒ 18 (+0).

Напомним: год назад граждане страны-агрессора РФ гордо называли свою армию "второй в мире". По данным ежегодного рейтинга Global Firepower, она таковой и была, однако на деле ВСУ разрушили этот миф, во время развязанной Россией полномасштабной войны нанеся ей огромные потери в технике и живой силе.

Начиная с 24 февраля 2022 года, ВС РФ потеряли 93% запланированных к участию в войне военнослужащих, 90% всех танков, 80% ракет и 70% артиллерии.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские Силы обороны уничтожили РСЗО "Град" на Кинбурнской косе и ЗРК С-300 на левобережье, из которых оккупанты обстреливали Херсонщину. Также наши воины ликвидировали склад с боеприпасами в районе Новой Каховки, моторные лодки российских ДРГ и другую технику и вооружение войск РФ.

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