Повреждена военная техника: появились спутниковые снимки последствий ударов по аэродрому в Джанкое

В сети появились спутниковые снимки последствий ударов по военному аэродрому в Джанкое во временно оккупированном Крыму. По предварительным данным, российские войска потеряли зенитный ракетный комплекс С-300/С-400.

Вследствие ракетного удара, вероятно, были уничтожены пусковые установки и радиолокационная станция. Об этом сообщают "Схемы".

Мощные взрывы в Джанкое прогремели в ночь на 30 апреля. На следующий день главарь оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов пожаловался, что украинские военнослужащие атаковали полуостров ракетами ATACMS.

Согласно спутниковым снимкам Planet Labs, на военном аэродроме в Джанкое была выведена из строя вражеская техника. Целью украинских защитников стали ЗРК С-300/С-400. При этом за три дня до взрывов на этой же локации располагались пусковые установки и РЛС противника.

В то же время в сети заявляют, что в результате удара могла быть уничтожена только одна пусковая установка С-300/С-400. Остальные российские оккупанты могли передислоцировать с этой территории.

Напомним, в ночь на 30 апреля серия взрывов прозвучала в ряде населенных пунктов Крыма. На этом фоне на полуострове временно перекрыли движение транспорта по Крымскому мосту. В местных чатах жители Джанкоя, Октябрьского, Гвардейского, Симферополя, Азовского, Новофедоровки и других поселков и городов жаловались на "бавовну".

Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки на военный аэродром во временно оккупированном Джанкое на территории Крыма ночью 30 апреля 5 российских оккупантов получили ранения. В результате прилетов на объекте вспыхнул мощный пожар, красное зарево от которого виднелось издалека.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за взрывов в Джанкое громко было также в Геническе на Херсонщине и в Красногвардейском районе временно оккупированного Крыма, а также в городе Симферополь. По военным объектам на территории полуострова ударили дронами и ракетами.

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