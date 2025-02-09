Повреждены два резервуара: появились спутниковые снимки после удара по нефтебазе в Краснодарском крае РФ

В ночь на 5 февраля украинские дроны атаковали нефтебазу "Албашнефть" в Краснодарском крае РФ. В результате атаки на территории вражеского объекта зафиксированы существенны повреждения.

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На НПЗ как минимум два резервуара были повреждены. Об этом сообщает Telegram-канал "Радио Свобода".

Согласно спутниковым снимкам, в результате атаки в ночь на 5 февраля были повреждены два резервуара с топливом. По предварительным данным, в одной из резервуаров находилось 60 тонн нефти, в другом – такое же количество дизельного топлива.

Примечательно, что по одной из версий нефтебазу "Албашнефть" атаковал не дрон, а новая украинская крылатая ракета.

Нефтебаза "Албашьнефть" в Краснодарском крае принадлежит нефтеперерабатывающему предприятию, способному перерабатывать до 320 тыс. тонн нефтепродуктов в год. Основная продукция – бензин прямой перегонки, дизельное топливо и мазут. Нефтепродукты поставляются российской оккупационной армии.

Ранее сообщалось, что практически каждый день украинские дроны атакуют нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы на территории России. Одна из главных целей таких атак состоит в том, чтобы разрушить НПЗ до такой степени, чтобы российская экономика рухнула.

Как сообщал OBOZ.UA, наибольшее количество российских НПЗ было "демилитаризировано" в период зимы-весны 2024 года. После этого фокус ударов сместился на нефтехранилища.

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