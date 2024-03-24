Появились вероятные фото последствий прилета в центр связи ЧФ РФ в оккупированном Севастополе

В сеть попали фото, вероятно, последствий атаки сил обороны Украины на объекты врага в оккупированном Севастополе. На них видно поврежденное и обгоревшее здание.

Как сообщают в сети, на кадры попал Информационно-вычислительный центр Черноморского флота РФ. Туда попала по меньшей мере одна ракета.

Кроме того, по данным Telegram-канала "Крымский ветер", в Севастополе выбило окна в зданиях бывшего штаба ВМС Украины на ул. Руднева.

Сейчас там располагается воинская часть ВС РФ. Припаркованные рядом авто также повреждены.

Ранее в сети появилось видео мощного взрыва, предположительно, этой ночью в Севастополе. По словам оккупационного "губернатора" Михаила Развожаева, ракеты якобы попали в дома и офисное здание.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 23 марта в Крыму объявили тревогу, а Керченский мост временно перекрывали. Мощные взрывы прогремели в Севастополе, сообщалось о прилетах.

– Атаку на объекты в Севастополе подтвердил командующий ВС ВСУ Николай Олещук. В Генштабе ВСУ информировали об огневом поражении центра связи и нескольких объектов инфраструктуры ЧФ РФ, а также больших десантных кораблей "Ямал" и "Азов".

– По данным СМИ, во время атаки на Севастополь ВСУ могли поразить главный узел связи ЧФ РФ. В него, вероятно, попали три ракеты Storm Shadow.

– РосСМИ, ссылаясь на источники, пишут, что вследствие атаки на Севастополь погибли 34 оккупанта, еще десятки ранены.

– Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что РФ не сможет восстановить БДК "Азов" и "Ямал", поскольку они строились в польском Гданьске.

– После двухнедельного перерыва 22 марта враг впервые вывел в Черное море ракетоносители – два корабля с общим залпом до восьми "Калибров".

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