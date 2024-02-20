Предусматривают конкретные объемы помощи Украине: у Зеленского объяснили договоры безопасности с Германией и Францией

Объем конкретной помощи Украине от Франции и Германии предусматривают договоры безопасности с этими странами и четкий объем помощи. А Вооруженные силы Украина должна стать одной из сильнейших армий Европы, чтобы обеспечить безопасность стран-партнеров.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире телемарафона. Он заявил, что в этих соглашениях зафиксированы суммы на 2024 год.

"Низка важных пунктов уже зафиксирована. Они должны оставаться неизменными, несмотря на то, кто будет возглавлять государства, какой будет интенсивность боевых действий и что произойдет после победы", - отметил чиновник.

Он добавил также, что в соглашениях зафиксирован не только объем помощи, предоставленный этими странами с 2022 года, но и суммы помощи на 2024 год. В частности, Германия выделяет семь млрд евро, Франция – до трех млрд.

Кроме того, во время Мюнхенской конференции Берлин уже анонсировал новый пакет помощи более чем на один млрд евро. Отмечается, что половина от суммы уже законтрактована конкретными компаниями. К тому же со складов Бундесвера Украине будет передаваться техника, вооружение и боеприпасы.

"Раньше этого не было. Сейчас мы четко фиксируем, какой объем будет в текущем году. Кроме того, мы знаем, что мы получим в течение десяти лет. И это одна из первых гарантий безопасности", - пояснил Жовква и отметил, что этот уровень помощи должно оставаться таким же или становиться еще выше.

Отмечается, что эти документы действительно гарантируют, что такой уровень поддержки будет оставаться до победы Украины и, что немаловажно, после победы. Жовква также подчеркнул, что в соглашении с Францией сказано, что Украина готова обеспечить безопасность республике, если это будет необходимо.

Кроме этого, в случае эскалации агрессии или ее возобновления агрессии со стороны страны-оккупанта после победы Украины соглашения о безопасности предусматривают механизм действий стран-подписантов.

"В этих соглашениях этот механизм четко описан. Объемы дополнительной поддержки как оружием и боеприпасами должны быть неизменными. Более того, государства Группы семи и страны-члены НАТО будут координироваться между собой по действию этого механизма. Если они найдут способ его совершенствования, мы внесем". у соглашения новые положения", – заверил чиновник.

Он отметил, что в сделках не фиксируется конкретная цифра ежегодной помощи, но объем ее "точно не будет ниже, чем в 2024 году".

Третья важная гарантия, по словам Жовквы, – это конкретные виды вооруженной помощи от партнеров.

"Обе страны уже помогают необходимыми нам видами вооружения. Зафиксировать это на бумаге очень важно. Кроме того, нужно подчеркнуть, что эта помощь будет продолжаться в течение минимум десяти лет периода. Страна-оккупант должна это видеть и знать", – резюмировал чиновник Банковой.

Напомним, что 16 февраля Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали соглашение о безопасности между Киевом и Парижем. В тот же день Зеленский подписал документ с гарантиями для нашей страны с канцлером Германии Олафом Шольцем. Также глава немецкого правительства анонсировал новый пакет военной помощи на 1,1 млрд евро.

Соглашение в сфере безопасности с Великобританией было подписано 12 января во время визита в Киев премьера страны Риши Сунака.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин считает, что европейские страны активно обсуждают тему гарантий безопасности для Украины. Но проблема в том, что по-прежнему речь идет об обязательствах, а не гарантиях безопасности, и о партнерах, а не союзниках Украины в войне.

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